核心提示：很多身体壮硕的人都说，我不是胖，就是骨架大一点，真的是这样吗？
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很多身体壮硕的人都说，我不是胖，就是骨架大一点，真的是这样吗？
胖就是胖哦，和骨架没什么关系哦。
可能还是会有朋友说，没有比较就没有伤害， 骨架都差不多的，胖就是胖，就别给自己找借口了。
但是，骨架大的人看起来就一定比较胖吗？
必然不是的，你看看那些人高马大的西方女明星，从骨架上来看比很多东方男性都要大一圈，但她们依然还是窈窕动人、凹凸有致。
一般来说，身高相同，大骨架体型的人看上去会显得比较壮硕，因为全身骨骼相对来说会比较大块、比较宽。如：肩胛骨、锁骨、肋骨、腕骨、髋骨、膝盖骨……等。
而小骨架的人，因为骨头相对较小，所以身材看起来就是给人娇小玲珑的感觉，即使微微发胖也不会太明显。
如何测算骨架大小
【计算法】
骨架大小的R值＝身高／手腕围
用皮尺测量同样的地方，就可量出手腕围。要测量手腕突出的骨头上方，用皮尺绕一圈就可以精确地测量出手腕围。
计算之后得到的R值越小，代表骨架越大喔！
对女生来说：
小于9.9→大骨架
9.9～10.9→中骨架
大于10.9→小骨架
对男生来说：
小于9.6→大骨架
9.6～10.4→中骨架
大于10.4→小骨架
骨架大小和胖瘦没有什么直接的关系，人体全身的骨头共有206块，以正常人体比例而言，体重里面骨头约占1/5~1/10。这个比例和构成身体的主要成分肌肉和脂肪比起来，实在不算什么。
骨架大怎么减肥呢？
骨架大的女生很难能从视觉上叫人感觉纤细。即使你身上的肉并不多。我也是大骨架，而且还是宽骨架呢，肩膀宽，盆骨也宽。其实你并不多胖，骨架大的人自然就要压称，和同等身材的人相比，体重自然会要重一些的。所以你不完全没有必要在体重这个数字上太计较，只要视觉上OK就行了。所以像我们这样的天生缺憾身型，只能是靠运动＋节食来减了，什么都可以吃的，只是注意量就可以了。我建议你每天快步走一个小时左右，或者是跳绳40分钟，减腿和屁股还是有效的。肚子嘛，不要便秘，然后可以在看电视的情况下转呼啦圈，30分钟就可以，也是很有效果的。
减肥＝脂肪↓＋肌肉↑，改变脂肪和肌肉的结构比例才是正道，别再拿骨架大当作减肥失败的借口而自欺欺人了。
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