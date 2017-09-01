这样运动10分钟胜过跑步半小时

核心提示：想减肥，但是还没有更多的时间，怎么办呢？今天小编推荐你运动十分钟就可以达到减脂效果的运动。

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如果每天真的不够时间，该怎么运动呢？推荐我们经常介绍的HIIT，高强度间歇训练法，利用碎片化时间，就能让自己避免长胖。

什么是高强度间歇训练法

是一种让你在短时间内进行全力、快速、爆发式锻炼的一种训练技术。这种技术让你在短期内心率提高并且燃烧更多热量。“一种高强度锻炼使得身体对氧气的需求增加，并且制造缺氧状态，导致你的身体在恢复期间需要更多氧气。”

利用碎片化时间做HIIT，方案就是高强度1分钟，低强度或者休息半分钟，交替进行，每次10分钟左右，每天3次。在大餐之后的1小时，来一次这样的HIIT，能大大减少血液中的脂肪含量，防长胖效果超好。

具体方法有下面三种：

腿部训练

合理安排你的HIIT训练，避免其干扰到你的腿部训练，反之亦然。请不要将HIIT训练安排在大重量腿部训练的后一天---因为你将没有机会全力完成训练。类似的过度训练还会影响你的进步，同样会阻碍机体修复。请根据你腿部训练的强度，将腿部训练与HIIT 训练间隔开来，两种训练至少应间隔24小时，甚至更长一些。究其原因，是由于HIIT会消耗肌糖元(碳水化合物在肌肉中储存的形式)，产生无力感。因此你不应该将HIIT训练安排在大重量腿部训练的前一天。在腿部训练的前后两天，普通有氧运动可能更适合一些。

间歇跑

1分钟快跑+半分钟慢跑/快走，同样的10分钟时间，这样做，要比匀速慢跑10分钟，燃脂效果更好。

爬楼梯

这种方法虽然很少被人提及，但确实是减脂超神器。即使是中等速度的爬楼梯，也比匀速慢跑更燃脂。爬楼梯，甚至还有翘臀效果哦。

训练的时候一定要倾听自己内心的声音，不要强迫自己，如果在训练前，你感到疲乏或者身体不在状态，那么你就应该暂时停止训练，让自己休息一下。若身体状态不佳，你或许可以采用一些强度更低，更为简单的有氧运动来代替HIIT训练，在适度的休息过后，你的身体状态会变得更加完美。初学者在刚刚接触HIIT 训练时，最好将频度控制在每周一次左右，强度也不宜过大，做一些耗时较短的高强度间歇性训练即可。