全球公认的燃脂动作 波比跳详细教程

核心提示：有一个动作是全球公认的减脂动作，大家知道是什么吗？对的，就是波比跳，今天小编给大家具体介绍波比跳的减脂效果~
推荐阅读：走路减肥40斤!我的八点小心得
温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！
露肉的季节马上过去了，宝宝们不要以为就可以放松警惕，大吃大喝了，其实秋膘的增长速度远比你想的要快很多的。
今天要给大家安利一个，让全世界健身爱好者又爱又恨的超燃脂动作！防秋膘，减体脂，做一个精致的"胖子"
波比跳的由来
是由一位名叫波比的生理学家发明出的，一开始为了测试教会里成员们的体能，设计出这一组动作：
保持站姿，双脚微开，膝盖微弯
下蹲，双手撑地
双脚往后跳，让身体呈现一个撑地的姿势
做一下俯卧撑
完成俯卧撑后缩回双腿
向上跳跃
二战期间，美国军方把这个动作稍作修改后，拿去作为检测新兵的体能标准。若能在一分钟内做到41下以上，代表体能优秀；做不到27下的话，就表示体力欠佳。
波比跳的原理
波比跳的原理，其实是将训练者的心率（每分钟心跳次数）在短时间内迅速提升到最大，促使能量尽快耗尽，身体就必须动员更多的脂肪来制造能量。所以，在这个运动过程中，可以燃烧更多的脂肪，对减脂的帮助甚至高于传统有氧训练！
波比跳的燃脂效率，是跑步的两倍！那些平常说没有时间运动的小伙伴快点看过来～这不给你找到了最有效率的健身动作了吗？
不止如此，波比跳这个动作结合了深蹲、俯卧撑、蹲起跳、屈腿收腹等动作，能够活动全身70%以上的肌肉群。每次运动到的肌肉群越多，消耗的能量也越多，这也是为什么波比跳比一般有氧运动燃脂效果更好的原因！
波比跳的进阶版
1、开合波比跳
在标准波比跳第二步和第三步俯卧撑之间，增加了一个双腿开合的动作。
2、俯卧撑双杀波比跳
在一个标准波比跳的过程中，重复2-4步，完成两个后蹬地、俯卧撑和屈腿收腹跳的过程。
3、单腿波比跳
动作如其名，全程只有一只脚着地，另外一只脚保持悬空。图中动作完成了两次屈腿收腹，开始阶段可以只完成一次即可。
4、Hip-Pop 波比跳
这个动作因为像街舞中的一个动作所以命名，这个动作没有俯卧撑，而是为了身体向左右两侧各做一次转体的动作。
5、高抬腿连续波比跳
这是一个复合式动作，将波比跳和高抬腿结合起来。动作模式为一个标准波比跳—10个高抬腿—侧滑一步—一个标准波比跳—10个高抬腿—重复。
6、后蹬腿波比跳
在完成俯卧撑的基础上完成一次双腿离地的后蹬跳，主要发力肌肉是下背部肌肉、臀部肌肉和腘绳肌。
7、登山收腹波比跳
在屈腿收腹跳阶段后完成左右各一次的登山跳，然后进行一次收腹跳。
我是从小一直胖到大的，之前算是微胖，真正胖到一发不可收拾的时...向TA取经
去年的4月15日，我做出了人生中最重要的决定之一：减肥。胖的时候...向TA取经
我想我经历过胖子所有经历过的事情吧。初中的时候，我的体重就有...向TA取经
其实，我是这样胖起来的。高三的时候，由于是走读，迫于高考压力...向TA取经
我从小胃口都好，比一般小孩要稍微壮实一点，也不是胖的那种！进...向TA取经
我不属于天生肥胖的人，在怀孕之前体重徘徊在114斤左右，胸围88，...向TA取经
我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，...向TA取经
减肥是一个要很强毅力的事情，当你看到周围的人能在你早早起来跑...向TA取经
我曾经是名表演艺考生，各项专业都不错，平时测验成绩都很好，但...向TA取经
17岁，我是个体重125公斤的胖子。到了新的学校，发现一到冬天的体...向TA取经
我是从去年开始就变胖的，最重的时候达到了196斤。本来我有一副很...向TA取经
自我懂事以来，这一身晃悠悠的“外套”就如影随形的陪伴我成长。...向TA取经
其实从万恶而又舒适的大学开始，我就成功抵达微胖界!刚入社会因为...向TA取经
2007一段失败的恋情导致整个人性情大变，整个人非常消极，整天暴...向TA取经
首先，我想说的是我从小体重都比较重，因为个子也一直比较高，所...向TA取经
减肥的三个月是我永远都忘不掉的，其中的苦乐只有坚持下来了才会...向TA取经
本人189高，体重最高达到了230斤。14年7月去办健身卡的时候体重是...向TA取经
大家好，作为一个胖子，虽然自己很不愿意接受，但事实就是如此。...向TA取经
我是一个残疾人，从小就很要强，也很坚强。我常对自己说的一句话...向TA取经
减肥是我一生中最大的梦想，我从小就胖一直没做过瘦子。我以前尝...向TA取经
有的时候减肥不成功并不是因为吃太多或者运动太少，可能只是你没有找对适合自己的减肥方法！详情...
你们能明白一个人减肥的过程到底有多纠结，要死多少脑细胞吗？哈。。。你不懂？不懂就让胖球告诉你。详情...
不吃主食减肥只会让基础代谢越来越慢，让减肥变得越来越困难。那减肥期间该如何吃主食呢详情...
从140斤瘦到100斤，胖妹纸终于成功逆袭变女神！…… [详细]
把你减肥成功的秘诀告诉给更多还在减肥路上挣扎的朋…… [详细]
小腿变粗之后穿衣服都不好看，其实想要变成大美腿也…… [详细]
俄罗斯女孩身高158厘米的她，体重仅有20公斤…… [详细]
普拉提融合芭蕾舞、太极拳、形体舞、瑜伽的理念和个…… [详细]
…… [详细]
美国一女士因为体重暴涨到约600斤，她已有16年足不出…… [详细]