全球公认的燃脂动作 波比跳详细教程

核心提示：有一个动作是全球公认的减脂动作，大家知道是什么吗？对的，就是波比跳，今天小编给大家具体介绍波比跳的减脂效果~

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露肉的季节马上过去了，宝宝们不要以为就可以放松警惕，大吃大喝了，其实秋膘的增长速度远比你想的要快很多的。

今天要给大家安利一个，让全世界健身爱好者又爱又恨的超燃脂动作！防秋膘，减体脂，做一个精致的"胖子"

波比跳的由来

是由一位名叫波比的生理学家发明出的，一开始为了测试教会里成员们的体能，设计出这一组动作：

保持站姿，双脚微开，膝盖微弯

下蹲，双手撑地

双脚往后跳，让身体呈现一个撑地的姿势

做一下俯卧撑

完成俯卧撑后缩回双腿

向上跳跃

二战期间，美国军方把这个动作稍作修改后，拿去作为检测新兵的体能标准。若能在一分钟内做到41下以上，代表体能优秀；做不到27下的话，就表示体力欠佳。

波比跳的原理

波比跳的原理，其实是将训练者的心率（每分钟心跳次数）在短时间内迅速提升到最大，促使能量尽快耗尽，身体就必须动员更多的脂肪来制造能量。所以，在这个运动过程中，可以燃烧更多的脂肪，对减脂的帮助甚至高于传统有氧训练！

波比跳的燃脂效率，是跑步的两倍！那些平常说没有时间运动的小伙伴快点看过来～这不给你找到了最有效率的健身动作了吗？

不止如此，波比跳这个动作结合了深蹲、俯卧撑、蹲起跳、屈腿收腹等动作，能够活动全身70%以上的肌肉群。每次运动到的肌肉群越多，消耗的能量也越多，这也是为什么波比跳比一般有氧运动燃脂效果更好的原因！

波比跳的进阶版

1、开合波比跳

在标准波比跳第二步和第三步俯卧撑之间，增加了一个双腿开合的动作。

2、俯卧撑双杀波比跳

在一个标准波比跳的过程中，重复2-4步，完成两个后蹬地、俯卧撑和屈腿收腹跳的过程。

3、单腿波比跳

动作如其名，全程只有一只脚着地，另外一只脚保持悬空。图中动作完成了两次屈腿收腹，开始阶段可以只完成一次即可。

4、Hip-Pop 波比跳

这个动作因为像街舞中的一个动作所以命名，这个动作没有俯卧撑，而是为了身体向左右两侧各做一次转体的动作。

5、高抬腿连续波比跳

这是一个复合式动作，将波比跳和高抬腿结合起来。动作模式为一个标准波比跳—10个高抬腿—侧滑一步—一个标准波比跳—10个高抬腿—重复。

6、后蹬腿波比跳

在完成俯卧撑的基础上完成一次双腿离地的后蹬跳，主要发力肌肉是下背部肌肉、臀部肌肉和腘绳肌。

7、登山收腹波比跳

在屈腿收腹跳阶段后完成左右各一次的登山跳，然后进行一次收腹跳。