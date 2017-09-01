4个原因养出蝴蝶袖！想大胆露手臂，这三招你要每天练

核心提示：脸小腿瘦还显胖，可能问题出现在你的手臂上，今天小编带大家了解瘦手臂的方法。
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手臂上的肉很影响我们的穿衣打扮，了解以下这些问题，相信以后不用再为胖手臂发愁了。
手臂上为什么会有那么多肉？
1.缺乏运动
平时的工作学习及生活中，我们用下手臂的机会比较多，而上手臂通常都是搭在桌子上，运动的频率比较低，所以很多时候容易造成脂肪堆积及肌肉松弛形成拜拜肉(又称为蝴蝶袖)。所以，闲暇之余，最好能适当活动下上手臂。
2.上肢淋巴循环差
由于上肢淋巴循环不通畅，水分滞留在上手臂，形成水肿。再加上血液循环不良，新城代谢缓慢，手臂自然就容易长肥肉。
3.驼背等不良坐姿
经常弯腰驼背，会令斜方肌、三角肌和三头肌处于松弛状态，久而久之这个部位的脂肪就会增多，形成难看的拜拜肉。
4.基因遗传
后天的饮食和运动会影响人体体型，比如手臂的粗细，但是其主要还有一个决定因素，就是受基因控制。而且现在也有研究证明，人体确实存在肥胖基因，所以有拜拜肉，也可能是基因遗传导致的。
有效的瘦手臂运动
1.双臂摩擦
步骤1：身子保持挺直，双手伸直抬至胸前。
步骤2：利用手臂的力量将双臂交互摩擦，直至手臂略感发热。
休息片刻后再反复练习上述动作，直至手臂感到酸累。这套动作能使手臂脂肪加速燃烧，让你的双臂更显纤细，以练就出性感美臂。
2.轻揉手臂
步骤1：身子保持垂直状，左臂略屈肘抬至胸前。
步骤2：右手轻抓左手臂，利用右手指腹的力量以画圈的方式轻轻的按揉手臂，直至手臂略微发红发热，这样能有效的促进手臂脂肪加速燃烧，让手臂变得更加纤细紧实，以达到减肥效果。
3.向后抬臂
步骤1：立正站好，身子保持挺直状，双臂垂于腰侧。
步骤2：利用手臂的力量将双臂向后上方抬起，达到极限时保持该姿势片刻，再缓慢恢复原姿势。
反复练这动作能使手臂得到拉伸，使其肌肉变得紧实，从而练就出性感曲线，以达到减肥瘦身作用。
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