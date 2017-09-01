睡前是减肥的黄金时间：4个动作，1个月腰围缩小2cm

核心提示：很多人都在抱怨没有时间锻炼身体减肥，其实不用太久，只要睡前20分钟就够了。
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一天中有很多时间只要合理利用起来就能达到非常好的瘦身减肥目的。睡前运动以低强度为主，不能进行强度太大的激烈运动，因为这样会让我们精神振奋无法安眠，也很难达到预定的减肥效果。
抬抬肩、收收腹
仰卧在床上，膝盖弯曲，手掌按住床垫放在靠近臀部的地方。吸气收腹，同时抬高两肩胛骨。吸气完后开始呼气，同时放下两肩。重复10到15次即可。
猫式伸展
跪在床上，双手撑着床板。收腹，头往下，身体形成圆形后停住，做3次深呼吸。然后放松身体，弓起背，抬头望向天花板，保持这个姿势做3次深呼吸。最后开始的姿势，重复做3遍。躺了一晚，腰背可能会变得僵硬，这个动作就能让腰部得到很好的缓解。
腰部弯弯
跪坐在瑜伽毯上，双腿脚踝并拢斜放在一侧，臀部着地，上半身挺胸收腹，左手往上伸直、右手微弯触地。一直手掌贴在地上，另一只手跟着上半身一起往侧边下压，换边各做5次，脚踝改放另一外侧，左右各做5次。这组动作可以锻炼腰部、手臂及腹斜肌。如有退化性关节炎和膝盖不好的情况，可改在椅上做。
膝靠胸
仰卧在床上，双腿伸直，抬起左腿，用双手从后面抓住大腿。接着慢慢地把膝盖拉向胸前，直到感觉到腿部有拉伸感，保持这个动作8秒钟。如果这个动作熟练后可以提高一点难度，在这个动作的基础上，抬起头，前额向膝盖靠拢。保持8秒钟后换另一只腿，每条腿各做3次。
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