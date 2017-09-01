不吃主食，身体6个地方先坏掉！一日三餐这么吃才能瘦

核心提示：吃饭的时候只吃菜不吃饭真的能减肥吗？很多人都不喜欢吃米饭，认为米饭是自己长胖的原因之一，真的是这样的吗？今天我们一起来看看只吃菜不吃饭能减肥吗？只吃菜不吃饭的危害有哪些？

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很多人吃饭只喜欢吃菜，认为吃饭会让自己变胖，所以吃饭的时候都不吃米饭，这种饮食习惯真的可以减肥的吗？我们一起来看看！

不吃米饭只吃菜能不能减肥，关键在于你除掉米饭后，吃了哪些菜和怎么吃。除了米饭、面粉等碳水化合物比例很高的谷类作物外，多种菜肴也含有较为丰富的碳水化合物，如土豆、红薯、栗子等淀粉含量较高的食物；菜肴中蛋白质的能量系数跟碳水化合物相近，热能也不容忽视；有些菜肴烹饪过程中使用较多的油脂，大量进食这类菜肴容易导致含热能很高的脂肪摄入过多。综合考虑，若只吃菜肴的晚餐摄入热能总量过高的话，那么不仅达不到减肥的目的。反而可能引发一些因摄入营养素不均衡而产生的疾病。

谷物是健康饮食中不可或缺的一类食物。如果你担心米饭的热量过高，会让你发胖，那你可以用其他的谷物来取代米饭，或者用大米搭配粗粮，做成粗粮饭。这样既可以避免热量过高导致肥胖，也可以补充人体所需的营养。建议，每天摄入谷类250~400克为宜（包括薯类和杂豆），蔬菜天天吃300~500克，最好深色蔬菜约占一半，水果200~400克或更多。

只吃菜不吃饭的危害

1.糖尿病：

一些糖尿病患者或担心自己得糖尿病的人，会有意少吃米面，以为这就少摄入了糖分。如果病人主食摄入量太少，处于半饥饿状态，容易出现反应性高血糖，引起低血糖抗病能力下降。长此下去，患者身体消瘦，脂肪异生，易得高脂血症等各种并发症，给治疗带来困难。

2.心血管病：

由于许多蔬菜是用过多的烹调油炒成的，有的菜就像泡在油里，容易让油脂摄入增多。同时，增加蛋白质和脂肪丰富的禽畜鱼类的进食，也会导致体内脂肪囤积过多，不但会引起肥胖，高脂血症、高血压、冠心病也会接踵而至。





3.大脑退化：

主食吃得少，碳水化合物摄入远远不够满足人体需要，会导致体内重要物质的匮乏，如：葡萄糖减少就会导致大脑思维活动受影响。据研究，大脑每天需要约130克淀粉主食提供能量，若不足，可产生精神不振、注意力不集中、思维迟钝、焦虑不安等，严重影响大脑思维。

4.大肠癌、结肠癌：

不吃米饭，而空腹大量进食鱼、肉等高蛋白质食物，不但浪费蛋白质，还增 加了身体内的废物产生。因为蛋白质分解之后，会产生大量含氮废物，不但增加了肝脏和肾脏的负担，还促进大肠中的腐败菌增殖，影响肠道微生态平衡，增加罹患大肠癌的风险。而脂肪摄入过多，也容易造成结肠癌高发。

5.脂肪肝：

喝酒吃菜不吃饭尤易损肝伤胆。即使尽量少吃或不吃含饱和脂肪酸的动物性脂肪，改吃含不饱和脂肪酸的植物油，这在抗动脉粥样硬化方面自然有益，但酒席上控制不了油和菜的摄入量。日久就会加重体内脂质过氧化、损伤肝细胞，还可能诱发胆石症;饮酒会加重这种损害，引发或加重脂肪肝。

6.体毒堆积：

只吃饭不吃菜，碳水化合物摄入不足，身体所需要的碳水化合物也就不足。而碳水化合物具有解毒功能，一旦缺乏，血液中有毒废物不能及时排除，就会造成肤色黯淡、脸色难看。





健康减肥食谱一日三餐

减肥食谱一日三餐计划表1：

早餐：牛奶麦片粥一碗，鸡蛋一个，拌西兰花一份，橙子半个。餐点：梨一个，圣女果几颗，坚果几颗。

午餐：米饭一碗，冬瓜羊肉汤一碗(可多加些羊肉)，炒香菇一份，拌紫甘蓝一份(甘蓝要用水焯一下，不可时间过久，拌时加些玉米粒。餐点：香蕉一根，苹果一个。

晚餐：银耳百合粥一碗(大米为主料，银耳和百合提前泡开，加些莲子。)凉拌白菜丝干豆腐丝一份。

减肥食谱一日三餐计划表2：

早餐：一颗水煮蛋，一杯牛奶，半个苹果或一些马铃薯，火腿，沙拉酱。

午餐：一碗饭，菜。

晚餐：在七点吃，与中餐差不多，但只吃七到八分饱即可，而过了九点后就不可再吃任何东西，但水果除外。 可在睡前喝杯果汁（可以挤柠檬原汁，水，二颗酸梅）(味道佳，切记不加糖）。





减肥食谱一日三餐计划表3：

早餐：烤全麦吐司一片，水煮蛋一颗，脱脂牛奶一杯，茶一杯。

午餐：脱脂牛奶一杯，水煮鲔鱼(等量的鸡胸肉亦可)水煮青菜，水果一颗(芭乐或者苹果、蕃茄)，茶一杯。

晚餐：晚餐的菜单自己调配，但禁止食用淀粉类和肉类。

减肥食谱一日三餐计划表4：

早餐：咖啡、苹果。

午餐：米饭(一小碗)炒土豆青椒丝，生黄瓜一根，紫菜汤。

晚餐：煮虾(数只)，烧豆腐、凉拌生洋葱、芹菜。

再说一句，除了吃以外，运动方面只应增加不应减少，可增加些有氧运动，如跑步，跳操，也可散散步等。消耗脂肪的同时还会加快人体的代谢率，也可增加抵抗力，避免因天气的转凉而引起的伤风感冒等。