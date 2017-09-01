想减肥先排毒！用这3个方法，排出毒素一身轻

核心提示：秋天到了，天气凉爽了起来，秋天养生更加的重要了。

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秋季该如何调理身体呢？现在就随小编学习一下秋季该如何调理身体吧。

秋季调理身体的原则

中医常说“春夏养阳，秋冬养阴”，此时应该要对身体进补，秋季该如何调理身体？一定要根据自身的体质进补，不然会适得其反。

秋季如何排毒

速效喝水法

速效喝水法：水分占人体60%，多补充水分，可产生强效的净化效果，加速循环代谢，减少肝脏和肾脏的负担，同时维持体内所需的水分浓度，增强体内有害物质的排除。





充足睡眠法

充足睡眠法：人体处于睡眠状态时，是细胞进行修复并补充所需养分的最佳时期，如果长期睡眠不足，受损细胞就无法得到修复，每天保证7小时的睡眠，并尽量在午夜12点前进入深度睡眠状态，至关重要。

运动排毒法

运动排毒法：有规律的有氧运动，能维持身体的活动量，延缓器官机能运作的老化发生，在运动过程中，更可刺激汗水分泌，使体内有害物质不再被囤积。





秋季养生保健吃什么

无花果

含有机酸和多种酶，可保肝解毒，清热润肠、助消化，特别是对SO2、SO3等有毒物质有一定抵御作用。

胡萝卜

是有效的排汞食物。含有的大量果胶可以与汞结合，有效降低血液中汞离子的浓度，加速其排出。每天进食一些胡萝卜，还可以刺激胃肠的血液循环，改善消化系统，抵抗导致疾病、老化的自由基。

柠檬

柠檬中含有大量的维生素C，它是一种美白美肤的重要成分。每天坚持喝一杯柠檬水，不仅能够有效的排除身体毒素，还能对皮肤起到美白的功效，对于脸部的雀斑具有良好的治疗效果。