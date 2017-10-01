减肥其实没那么难！就看你能不能坚持做好这些

核心提示：很多女性认为只有专业的器械才能有塑形的效果，其实未必哦，塑形在家也可以。

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越来越多的女生朋友，因为工作、家庭原因，没办法去到健身房锻炼，在家怎么练塑形最有效？



蹲起俯卧撑

站姿，双手自然下垂，双脚并拢，膝盖可以稍稍弯曲。慢慢下蹲，直到双手接触地面。双手撑在地面，双腿向后蹬直。然后屈肘，身体向下再上升，做一个普通俯卧撑。双腿收回，上身直立，恢复站姿，然后重复动作。





平板支撑

平板支撑类似于俯卧撑，但是支撑的不是手掌，而是肘部。这个动作被公认为是锻炼核心肌群的有效方法。撑起的时候，身体要挺直，不能塌腰，做这个动作主要肘部，肩部还有身体是直角，不能抬头，保持的时间越长越。





仰卧举腿

这个动作在床上就可以做。平躺好，手掌向下放在身体两侧，腹部发力，将腿抬起，在腿与身体呈90度的时候，可以做向上抬臀的动作，以更深的刺激腹部，这个动作是锻炼下腹部的。

仰卧后撑

身体仰卧，两手背后撑在稍高的凳子上，两脚放在较矮的凳子上，身体其它部分悬空。呼气，两肩放松，两臂慢慢屈肘，身体尽量下沉(尤其要沉臀)，稍停2-3秒，然后吸气，用力伸两臂撑起身体还原。重复做。

健美将改变世界，这项运动的对手永远只有一个，就是自己。