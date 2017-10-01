拜拜肉、麒麟臂？4个动作就能让它消失

核心提示：手臂有时候会影响整个身材，那么如何瘦手臂呢？跟着小编往下看。
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夏天刚刚过去，尽管不在露肩膀了，但是...？有些人不胖，但是手臂却满是肉肉，上肢的锻炼不容忽视。
标准手臂粗细是多少
好像没有什麽特别的数据规定。不过想知道自己的手臂是否过粗，其实可以藉由公式算出来喔！理想的成人女性手臂的粗细应该介於身长(cm)×0.145～0.16之间。而测量的方式则是先将手臂平举，将量尺在上臂部最粗的部位绕一圈测量，就是正确的数字喔。以160公分的女孩为例，23.2～25.6的范围内都算是标准的手臂。
推荐瘦手臂动作
蝴蝶袖掰掰操
将两手向後伸，高度控制在肩膀不会觉得不舒服的位置即可。接着像是在说再见一样上下扭转手臂，就是蝴蝶袖掰掰操了。
接下来的动作与掰掰操也有异曲同工之妙，不过它还能帮助训练到肩胛骨的部分，调整我们的体态喔。
跟示范一样将手臂向外展开，接着配合呼吸，吸气时将手臂往上转，吐气时向下。记得是从肩胛骨的部分旋转，才是正确的姿势喔。
抬平内收臂
坐在椅子上，别倚靠在椅背上，保持上半身挺直，同时将双脚平放在地面上，然后双手握拳，向上伸直并且举起双手手臂，保持与肩膀一样的宽度;接着吸气，弯曲双手手肘成直角，吐气，同时将双手手肘靠向肩膀，并且向内收，每12下为1组，共进行2组，注意速度不要快，需要慢慢来。
跨长凳划船
哑铃划船的另一个常见问题是，平行站立时无法保持较宽的双膝间距。让运动员跨过长凳，可以强化膝盖向外的姿势。如果用右手划船，运动员平行于长凳站立，左手放在长凳上，左腿放在长凳外侧，膝盖内侧轻轻接触长凳（图8.7）。在这个姿势中，左膝无法内扣，身体可以保持更好的姿势。重复几次猫伸展式，并结合跨长凳姿势，往往就能纠正哑铃划船动作。
淋巴按摩
由手心到手臂涂抹一些纤体霜，然后握住手臂，再使用大拇指进行按压，注意是由手臂向腋下进行按压。
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