乳房的爱恨食物 吃错会变小

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核心提示：你知道吗？据研究发现，大约有1／3的乳腺疾病都与饮食有很大关系。以下最有利于乳房健康的食物名单，姐妹们，多吃不但防病治病，更有利于乳房健康发育呢！还等什么，行动起来吧！
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很多食物能够让你的胸部丰满起来，但与此同时有些食物也是能够损害你美丽胸部的健康。因此在丰胸的过程中，有些食物让你又爱又是恨的。
1、大豆
增加大豆食品对乳房健康大有裨益。因为，大豆和由大豆加工而成的食品中含有异黄酮，这种物质能够降低女性体内的雌激素水平，减少乳房不适。如果每天吃两餐含有大豆的食品，比如豆腐、豆浆等，将会对乳房健康十分有益。
2、食用菌类
银耳、黑木耳、香菇、猴头菇、茯苓等食物，是天然的生物反应调节剂，能增强人体免疫能力，有较强的防癌作用。研究表明，多吃食用菌可为女性的乳房健康加分。
3、海带
海带是一种大型食用藻类，对于女性来说，不仅有美容、美发、瘦身等保健作用，还能辅助治疗乳腺增生。研究发现，海带之所以具有缓解乳腺增生的作用，是由于其中含有大量的碘，可促使卵巢滤泡黄体化，使内分泌失调得到调整，降低女性患乳腺增生的风险。导语：你知道吗？据研究发现，大约有1/3的乳腺疾病都与饮食有很大关系。以下最有利于乳房健康的食物名单，姐姐妹妹们，多吃不但防病治病，更有利于乳房健康发育呢！
4、坚果、种子类食物
种子、坚果类食物包括含卵磷脂的黄豆、花生等，含丰富蛋白质的杏仁、核桃、芝麻等，其中含有大量的抗氧化剂，可起到抗癌的效果。而且，坚果和种子食品可增加人体对维生素e的摄入，而摄入丰富的维生素e能让乳房组织更富有弹性。
5、鱼类及海产品
黄鱼、甲鱼、泥鳅、带鱼、章鱼、鱿鱼、海参、牡蛎以及海带、海蒿子等，富含人体必需的微量元素，有独特的保护乳腺的作用。
6、牛奶及乳制品
牛奶及乳制品中含有丰富的钙质，有益于乳腺保健。
7、各色水果
葡萄、猕猴桃、柠檬、草莓、柑橘、无花果等，在让女性摄取多种维生素的同时，也获得抗乳腺癌的物质。
8、蔬菜
蔬菜与主食合理搭配，不仅有利于身体健康，如果每天的饮食保证摄取足够的蔬菜，多食番茄、胡萝卜、菜花、南瓜、大蒜、洋葱、芦笋、黄瓜、丝瓜、萝卜和一些绿叶蔬菜等，对维护乳房的健康很有帮助。
9、谷类
谷类如小麦(面粉)、玉米及一些杂粮经常食用，均对乳房具有保健作用。小麦含有大量的可溶性和不可溶性纤维素，可溶性纤维素帮助身体降低胆固醇；不可溶性纤维素有助于预防癌症，玉米更被营养专家肯定为最佳的丰胸食品。
为了乳房健康应该少吃的食物
1、盐和快餐食品
盐和快餐食品
盐和其他含钠元素量高的食物，会让女性体内保持更多的体液，增加乳房不适。因此，女性应尽量吃一些含盐量较低的食品，少吃罐头和较咸的熟食品。快餐食品往往含盐也较高。需要指出的是，快餐中的油炸食物含热量极高，会加速体内雌激素生成，使乳腺增生更严重，也应当尽量少吃。
2、肉类
控制含荷尔蒙激素的肉食摄入
美国妇女家庭健康中心的最新研究发现，吃肉类食品较多，不仅摄入热量过多，同时也会摄入更多的胆固醇。而胆固醇会刺激人体分泌更多的荷尔蒙，而绝大多数乳房肿块都是与荷尔蒙分泌相关的。因此，经常吃低脂饮食的女性，乳房出现问题的几率相对较小。专家提倡，在日常饮食中女性应适当控制含荷尔蒙激素的肉食摄入。
3、咖啡
咖啡、可乐等刺激性饮料
过量摄入咖啡、可乐等刺激性饮料，容易增加乳房组织的体液，加重乳房的肿胀感，使乳房感到不舒适。
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