花草茶+运动 瘦腿瘦腰又美臀

核心提示：一个夏天过去了让你肥了荷包，还胖了身段。特别是腰、腿、臀，感觉像是胖了整整一圈。今天小编就教你花草茶＋运动减肥方法，让你迅速瘦腰、瘦腿又美臀。
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乌梅泽泻茶 减腰围
材料：乌梅1-2粒、泽泻3克、决明子3克、山楂3克、何首乌2克、陈皮2克
做法：将上述药材冲入250c.c热开水，焖泡20分钟后即可饮用。
效果：乌梅酸甘消脂，能改善肠胃消化不良。泽泻、陈皮可降胆固醇、消去脂肪、健胃整肠。决明子、山楂、何首乌能清热明目、抗衰老、润肠通便。能加速腰部的脂肪分解，将多余的脂肪和水分排出体外。
提醒：孕妇、腹泻和胃溃疡患者不宜饮用。乌梅肉可吃可不吃，每天中餐、晚餐后饮用1杯即可，每天最多2杯。
玫瑰甘草茶 缩臀
材料：玫瑰花3克、洛神花3克、甘草2克、酸梅1粒、陈皮3克、决明子3克
做法：将上述药材冲入250c.c热开水，焖泡20分钟滤渣后饮用。
效果：玫瑰花能健脾疏肝理气、促进血液循环、消浮肿。洛神花性稍凉，富含维生素C。甘草味甘甜，可调和花草味道，加上陈皮与决明子后，能促进胃肠蠕动，清除体内宿便，降胆固醇，可减少腹部、臀部脂肪堆积。
提醒：孕妇、腹泻者不宜饮用。每天中餐、晚餐后饮用1杯即可，每天最多2杯。
柠檬马鞭茶 瘦腿
材料：马鞭草4克、柠檬草(又称柠檬香茅)4克、迷迭香4克
做法：将上述药材冲入250c.c热开水，焖泡20分钟滤渣后饮用。
效果：马鞭草味稍苦寒，能消水肿，还可减轻生理痛。柠檬草可助消化、利尿、消腿部水肿。迷迭香则能除肠胃胀气，镇定安神，增加记忆力。
提醒：孕妇、腹泻者不宜饮用。每天早晚饮用1杯即可，建议每天最多2杯。
缩腹夹臀 甩小腹
Step1：站立时，用力缩小腹，让腹部感到无法再下缩为适当，并让屁股夹紧，持续10秒后放松。
Step2：放松5秒钟后，重复step1动作。
提醒：可以在洗碗、看电视的时候做，每次反覆做10分钟，建议每天至少做3次。
Step1：趴在床或地板上，可在脸下方垫一个枕头，左腿慢慢向上抬起，并停止3秒钟后放下。
Step2：换右腿重复step1。
提醒：抬腿时应注意高度，以腿部肌肉能承受的高度即可，不要猛力上举，否则容易拉伤，动作以轻、慢为宜，每次反覆做10分钟，能训练臀大肌，建议起床时和睡前时各做一次。
侧抬腿 瘦大腿
Step1：侧躺在床或地板上，在上半身下方垫1个枕头，右手撑住头部，左手自然摆放在腹部前方撑地，左脚缓慢向上抬起，过程约3到5秒，并停止5秒后缓慢放下。
Step2：转身换左手撑头，右腿重复step1。
提醒：抬腿时不须抬到90度，以腿部肌肉能承受的高度即可，大约60到80度，动作应慢慢上举，才能训练到臀中肌，每次反覆做10分钟，建议起床时和睡前时各做一次。
医师说
正常饮食不发胖
茶饮虽能帮助调理五脏六腑运作，但最重要的还是个人饮食习惯，在年后应尽速调整三餐时间、份量，多吃蔬果少吃肉、主食，才能慢慢瘦回来。
运动应每天持续
训练腹、臀、腿部动作简单，但应每天持续做，可能在做运动的第一周会感到累、无聊，不过只要撑过1个月后，就能融入日常生活的习惯中，持续做才有效。
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