产后减肥为什么那么难？多数人栽在了这两件事上

核心提示：很多新手妈妈，都在苦恼身材的恢复，一身的肥肉是大家传统思想对于产妇的认识，那么真的会一直这样吗？产后该怎么减肥？
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怀孕时的一日N餐，哺乳期的营养补充，很容易就让妈妈们的体重连续“涨停”。看着衣服慢慢变大号，身材越来越臃肿却无能为力的心情，想必妈妈们都感同身受。
产后的妈妈肥胖大都会有一个通病，那就是身体不同程度的浮肿问题，所以首要前提就是消除身体水肿现象，最好的食疗方式就是多吃有利于消除水肿的薏苡仁水、粥都是挺好的选择。
产后的妈妈还会容易便秘，一便秘就让体内的脂肪更加难以排除，所以一定要治愈便秘。对付便秘的法宝有5样，排列顺序不分前后。分别是燕麦，红枣，核桃，香蕉，火龙果。
香蕉最好是沾点蜂蜜一起吃，效果更佳；而核桃可以去买超市弄好的一袋袋核桃粉，用来冲饮都可以；燕麦是有带壳的和没有带壳的。带壳的可以煲粥，没有带壳的可以加豆浆一起喝；红枣就是养颜补血也补气，有了气，就比较容易通便；而火龙果主要是黑色籽有强大的通便功能，立即见效。
减肥食物
在进行母乳喂养时，明智地选择广泛多样的健康食品，以保证母乳中含有足够的维他命和矿物质。美国医药协会(ama)建议，在进行瘦身计划时，也要补充多种维他命。
为了有足够的乳汁供应，所有的哺乳期妇女每天需要额外摄入500卡路里能量。哺乳时，每日所需的蛋白质也从46克提高到71克(等同于3 克富含蛋白质的食物)，从而保持供应良好乳汁所必需的瘦体重。饮食上更应力求清淡、少盐、忌脂肪、趁热吃饭、细嚼慢咽、谢绝零食等等。
产后运动怎么安排
自然生产完后第二天可以进行散步或是走路等较简单的运动，促进胃肠道蠕动，约产后两三周后便可进行伸展运动，如臀、头、颈等，可以减少尿失禁，加速会阴收缩。剖宫产可以平躺、深呼吸，轻轻按摩腹部，之后再进行其他运动。
恶露结束后，可以进行散步或快速原地踏步的有氧运动，一周至少三次，不超过五次，每次30～50分钟。产后运动要持之以恒，切记不要在身体还没恢复好的时候就开始剧烈运动。
一定要坚持母乳喂养
妈妈的身体为了制造乳汁，会将怀孕期间所储存的脂肪组织一点一点消耗掉。每天制造乳汁，大约消耗2 092～3 347.2焦耳（500～800卡）的热量，一个月后，会比不喂哺母乳的妈妈多消耗62 760～10 0416焦耳（15 000～24 000卡）热量，换算成脂肪的话，那就是将近2千克的肥肉！
因此，许多医学研究都证明，亲自哺乳的妈妈比较能早日恢复身材，并且降低乳腺癌、卵巢癌的发生率。
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