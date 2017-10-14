如何判断胸部外扩 胸部外扩怎么办

核心提示：女人胸部外扩不仅穿衣不好看，还会对自己的身体产生影响，那我们该如何矫正呢？

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女人胸部外扩是一些不良的生活习惯和穿衣习惯引起的，那我们如何判断自己的胸部有没有外扩呢？

乳房外扩，是指女性的乳房向两边生长，进而不能形成乳沟，乳房外扩通常分成先天和后天性两种。先天性多是遗传所致，是指女性两侧乳房之间的距离过大，而后天性，则是由于一些不当的生活习惯引起乳头向外倾斜，平时最易引起乳房外扩的习惯，比如趴着睡觉，内衣大小不合适等等。虽然现在乳房外扩并没有统一的标准，但可以用以下方法来量量乳房的标准度。

测量乳房的方法：自然站直，两腿打开与肩同宽，放松身体，用手背托起乳房，以腋窝处为基准水平绕一周。

测量中胸围：双手的背部将两侧乳房托起，水平位置测量乳房的最高点；测量下胸围：两手的手掌心，托起乳房，以乳房的根处为基准水平绕一周测量；女性标准胸围：身高×0.53。

胸部外扩怎么办

1、穿合适的内衣

内衣是女性日常生活的好伙伴，当你还是一个少女的时候，它帮助你发育的乳房塑形，当你长大成人后，bra继续帮助你成熟的乳房塑形。

购买内衣的时候，要先试一试，判断内衣是否符合自己。第一，动一动，向前倾，观察乳房是否有移动，有的话就不适合你。第二，双手向上伸，检查卡扣是否还在原来的位置，不在的话，显然不适合你了。

另外，在运动的时候一定要穿合适的运动内衣，不然也会导致胸部外扩。

2、养成良好的姿势

坐，站，走和睡觉时，都应该要注意自己的姿势，坐站，走时要注意自己的仪态，切忌含胸驼背，仪态好的人会给我们的形象加分不少，年轻的小姑娘如果总是驼着背，会给人一种很老颜的感觉，而在睡觉时，一定不要趴着睡，平躺或侧躺交替进行，若在长时间侧躺，最好能在乳房下面垫上一个小毛毯，避免乳房受到挤压。

3、通过运动改善

动作一：首先双脚自然站立，双手垂直并紧握哑玲。然后双手紧握哑玲由下往上垂直向上抬起，手臂保持与身体平行。最后将哑玲一直向上抬起至腋下处，手臂不可向前弯曲，与身体保持平行。

动作二：平躺地上，双膝弯曲，手臂张开，手肘勿贴地。然后双手手臂向内尽量靠拢至贴合，再把手臂打开，慢慢放下，手肘依然不要贴地，有条件的可以拿着哑铃做。

以上两个动作以15~20次为一组，每种做3~4组，每组间隔1~2分钟。坚持做，不仅能改善胸部，还能减肥瘦手臂哦~

4、通过按摩改善

手法一：由外往内按摩

双手涂抹胸部保养产品，双手除大拇指以外的四指合并，用掌心和指腹包覆胸部的下缘，由外往内滑动按摩，直到保养品完全吸收。能有效改善胸部外扩的现象。

手法二：由下往上按摩

双手除大拇指以外的四指合并，用掌心和指腹包覆胸部的外缘，从下往上滑动的同时，将腋下的赘肉往内拨，按摩直到保养品完全吸收即可。此动作能有效改善胸部下垂、有副乳的现象。

女人吃什么食物丰胸

木瓜牛奶：木瓜有助于胸部的发育，当木瓜牛奶配合在一起的时候，其丰胸效果将加倍。木瓜与酸奶的配合也有不错的效果哦。另外，青木瓜、地瓜叶和各种莴苣，也都是效果不错的丰胸蔬果。

酒酿蛋：月经前，早晚吃上一碗酒酿蛋，不仅能够丰胸而且美容养颜。制作方法，将酒酿加入煮好的蛋中，再加一点糖。甜酒酿中含有醣化酵素食天然的荷尔蒙，而营养完全的蛋也是热量来源。所以酒酿能够补充经期不足的能量，又能够增加荷尔蒙。

种子、坚果类食物：黄豆，花生中含有大量的卵磷脂，杏仁、核桃、芝麻含有丰富的蛋白质，它们都是具有良好丰胸效果的 食物。

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