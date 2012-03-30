穴位按摩减肥方法 轻松瘦手臂

核心提示：穴位按摩是瘦身减肥的好选择。小编教你几招手臂穴位按摩减肥方法，帮你在春季减肥的大好时光里，促进血液循环，提高新陈代谢，有效瘦臂！

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step1.手部穴位按摩减肥方法

1、伸出左手并放松，用右手手指扶着左手手背，拇指按在食指与拇指指骨交汇的凹陷处，对于改善便秘有不错的功效。

2、自然张开手掌并放松，用右手拇指指腹按压掌心正中央偏下的位置，能缓解关节硬块，提高内脏机能。

step2.瘦手臂穴位按摩减肥方法

1、用右手的拇指与食指握着左手的手指第二关节，第二关节微微弯曲，从食指到小拇指，分别轻轻转动趾关节。

2、左手手掌并拢微微弯曲，右手扶着手指，上下其轻轻压一下腕关节，充分拉伸。