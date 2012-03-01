怎样才能减肥 多吃“降脂”瓜果蔬菜

核心提示：怎样才能减肥？有什么好的饮食减肥方法？很多瓜果蔬菜都有着降脂的功效，可以促进排出食物废渣，补充维生素，防治高血压等疾病，是健康减肥的法宝。
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每当人们面对丰盛的餐桌，品味山珍海味，饱餐大鱼大肉时，对一些瓜果蔬菜却视如莫见，其实这些瓜果蔬菜皆有着餐桌上的“降脂药”之美誉。要想减肥，多吃这些瓜果蔬菜哦。
1、黄瓜：清热解渴利尿
清脆可口，具有清热、解渴、利尿作用。它所含的纤维素能促进肠道排出食物废渣，从而减少胆固醇的吸收。
黄瓜中还含有一种叫“丙醇二酸”的物质，可以抑制体内糖类转变成脂肪，有减肥和调整脂质代谢的功效。
2、茄子：提高微血管弹性
含有多种维生素，特别是紫茄中含有较多的维生素P，能增强细胞黏着性，提高微血管弹性。医学研究表明，茄子能降低胆固醇，还能防止高脂血症引起的血管损害，可辅助治疗高血压、高脂血症、动脉硬化等病症。
3、绿豆：防治冠心病
夏季清暑佳品，具有降低血脂、保护心脏、防治冠心病的作用。动物实验证明，绿豆能有效降低血清胆固醇、甘油三酯和低密度脂蛋白，明显减轻冠状动脉粥样硬化病变。临床实践也证明，高脂血症患者每日适量食用绿豆有明显降胆固醇作用。
4、香菇：去脂降压
具有消食、去脂、降压等功效。其中所含的纤维素能促进胃肠蠕动，防止便秘，减少肠道对胆固醇的吸收。香菇还含有香菇嘌呤等核酸物质，能促进胆固醇分解。常食香菇能降低总胆固醇及甘油三酯。
5、番薯：预防动脉粥样硬化
营养学研究发现，适量食用番薯能预防心血管系统的脂质沉积，预防动脉粥样硬化，使皮下脂肪减少，避免出现过度肥胖。要注意的是过多摄入番薯可使进食的总热量增加，反而不利于降低血脂。
6、山楂：促进胆固醇排泄
主要含有山楂酸、柠檬酸、脂肪分解酸、维生素C、黄酮、碳水化合物等成分，具有扩张血管、改善微循环、降低血压、促进胆固醇排泄而降低血脂的作用。山楂乃酸性食物，故不宜空腹食用，亦不宜过多久食，最好在饭后食用。
（责任编辑：宋雪）
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