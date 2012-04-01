身体平衡减肥动作 有效瘦腿美腿

核心提示：据相关调查显示80%的女性平均每周运动量在4小时以下。自身抗体能力减弱，同时不正确的站姿及坐姿，也让女性骨骼面临巨大的压力。小编推荐简单的1个身体平衡减肥动作，可以有效瘦腿，消除O型腿。

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身体平衡减肥动作 瘦腿美腿。

每天进行身体平衡动作练习，可以锻炼下半身的平衡，改善骨盆的歪曲及矫正O型腿，瘦腿美腿，让身体姿势更加优美动人。

通过腿部的减肥动作，可以期待看到以大腿为中心的腿部瘦身效果。同时也可以提高身体的基础代谢，慢慢的向易瘦体质转变。

身体平衡减肥动作 消除O型腿

长时间外八字的走路姿势，会引起下半身骨骼歪曲、造成O型腿。改善这种情况最直接有效的方法就是纠正骨盆的歪曲，通过身体平衡动作的练习，消除O型腿，让身体姿势优美，让女人更加自信。

矫正骨盆歪曲，改善O型腿的重点就是首先调整身体的平衡。身体达到一个平衡点，肌肉也会随之做相应的位置调整，从而深层次带动骨骼，还原歪曲状态，达到改善O型腿的效果。

1.首先由正确的站姿开始，身体直立，背部挺直，伸直颈部，目视前方。双脚打开，与肩同宽。

2.接下来右手手臂伸直、慢慢抬起在身体一侧、与地面成水平高度。抬起左腿，左膝盖弯曲，左脚放在右膝盖上方处，同时用左手去碰触右脚脚跟。

3.同样原理进行反方向练习，左右1组动作每天早晚各进行10次。

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（责任编辑：宋雪）