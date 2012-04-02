萝卜腿怎么减 快速瘦腿的七个方法

核心提示：拥有迷人身材的女性无一不拥有纤细修长的小腿。无论穿中裙或是短裤，那一截曝光的小腿曲线都能让人怦然心动。你也想成为美腿一族？赶紧看看以下让腿部变细的瘦腿秘方吧。

7个方法快速消灭萝卜腿。

想要小腿变细，需要找到能让身体顺利排毒的营养物质，维生素A、C、E必不可少。富含此类营养物质的食物有：蔬菜类的西红柿、洋百合、甘蓝、韭菜、香菜和辣椒，鱼类中的鲭鱼，发菜、紫菜、海带、海白菜及裙带菜海藻类食物，都是上佳选择。

瘦腿方法一：提踵

坐姿，两腿与肩同宽；两前脚掌踩一物体(高10厘米左右，砖块就行)，在大腿上放一重物(哑铃之类，不要太重)。

动作1：做平时说的“踮脚尖”，注意前脚掌不离开物体，练到小腿腓肠肌发热发胀有紧绷感。休息一会。

动作2：做脚跟踩物体(可以稍高一点，比如两块砖摞起来，保障脚尖不落地)；脚尖先下后往上跷(都是尽可能做到幅度最大)。

长期坚持第一个动作是锻炼小腿肌肉的。有力量就好看!第二个动作是分离小腿肌肉的。让线条完美！

瘦腿方法二：慢跑

慢跑是非常好的有氧运动，它能够协调身体各个肌肉组织，燃烧脂肪层，那么小腿随着身上脂肪的减少，自然而然慢慢纤瘦，但效果可能没有腰部和臀部那么明显，需要耐心。

瘦腿方法三：穿高跟鞋

经常穿平底鞋的人换穿高跟鞋，经常穿高跟鞋的人换穿平底鞋，都可以减小腿。原理是：改变了走路的用力方式，所以可以改变肌肉的运动，有一定道理。

注意：高跟鞋不宜太高，5厘米以上的高跟鞋要少穿，容易发生脊椎变形，小腿肌肉僵硬。