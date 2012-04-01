核心提示：早餐吃什么减肥？有人一清早就吃掉两三碗超甜麦片粥，并且把它称作“早餐甜品”。这是否是一种疯狂的举动，早餐吃甜食又是否能帮助人们瘦身呢？

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早餐吃些甜食有助减肥 帮助调节新陈代谢。

早餐吃甜食有益于瘦身 并保持体形

一位朋友经常会有一清早就吃掉两三碗超甜麦片粥，并且，把它称作“早餐甜品”。

很多时候这种做法会令人狂笑不止，并且对这种“疯狂”表示否定。

但是，早餐吃甜品真的“疯狂”吗？答案是：NO！

下面这一研究说明了一些问题：

特拉维夫市的研究员发现早餐吃甜食有益于帮助人们瘦身，并且保持体形。

对于一份600卡路里的早餐，其中需要有一些甜食来平衡碳水化合物和蛋白质(Cap'n Crunch和油炸圈饼例外)。

在这项研究中，一些参与者在自己的早餐中加入了饼干、蛋糕或者巧克力，32周之后，他们人均减掉了18千克，更令人惊喜的是他们保持住了。

而对于那些每天只进食一份不含甜品，热量仅有300卡路里的参与者，大约减掉了15千克，并且之后又反弹了10千克。

两组人群，全天卡路里摄入量是相同的：男性1600卡路里，女性1400卡路里。

研究员的结论是：清晨吃些甜食，那时身体的新陈代谢处于最佳状态，会帮助你抑制接下来一整天对甜食的渴望。

而对于那些节食餐单看上去都可怜的人，可能熬不过多久就会背离自己的减肥计划。

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（责任编辑：宋雪）