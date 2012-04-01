怎样减肥最快 一周快速瘦身减肥方法。

核心提示：怎样减肥最快？节假日里抛下工作与学习的压力，跟亲友一同大吃大喝，放松了身心的同时，再次投入到工作学习当中，此时才发现身材要悲剧了！别怕，一周快速瘦身减肥方帮你制定减肥计划时间表，一个星期健康减肥。
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一、一周快速瘦身减肥方法三个原则
1、不减食量，令卡路里摄入量降低
2、空腹会令压力感持续
3、令排便顺畅
二、5个一周瘦下来的瘦身减肥方法
无论你想在短期内减多少公斤，只要是损害身体健康，破坏体内平衡的减肥方法都是要避免的。这里介绍5个实用的方法。
方法一：用粥代替米饭，热量减半
在这一周里，用粥来代替米饭，同样是一碗的分量，粥的热量就比米饭低得多，而且丰富的水分能让你充分获得饱腹感，控制食欲，预防和改善饮食过度。
另外，可以加入海带、羊栖菜等海藻类食材来煮粥，膳食纤维丰富，促进排毒，同时减缓人体对脂肪、糖质的吸收。
方法二： 吃蔬果沙拉的时候加点海藻类食材
虽说沙拉富含酵素和膳食纤维，可是土豆沙拉、通心粉沙拉等加入了大量蛋黄酱，卡路里会很高。所以一般最好选择蔬果沙拉，同时加入海藻类食物，活化肠道蠕动能力，改善便秘，还能瘦腰，吃得放心又健康。
方法三：食量不足时多吃温热的蔬菜料理
在控制饮食的时候，你也许会经常觉得没有吃饱，肚子还很饿，这时可以做些温热的蔬菜料理，蒸煮都OK，放点盐、胡椒粉、醋等调味料，消除空腹感，补充维生素与矿物质，同时，暖暖的又能提高新陈代谢。
方法四：想吃甜食的时候，用南瓜和红薯代替
蛋糕、巧克力、糖果、点心等，是不少人很喜欢吃甜食，特别是压力大心情不好的时候，吃点甜食确实能缓解情绪。可是甜食糖分很高，在饮食减肥中需要控制，不妨蒸煮点南瓜和红薯，天然的糖分同样带给你甜甜的口感，膳食纤维更能改善便秘，促进排毒呢！
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