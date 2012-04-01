39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 减肥 > 减肥方法 > 饮食减肥 > 正文
综合
问医生

怎样减肥最快 一周快速瘦身减肥方法

减肥文章排行榜
2012-04-0439健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：怎样减肥最快？节假日里抛下工作与学习的压力，跟亲友一同大吃大喝，放松了身心的同时，再次投入到工作学习当中，此时才发现身材要悲剧了！别怕，一周快速瘦身减肥方帮你制定减肥计划时间表，一个星期健康减肥。

推荐阅读：走路减肥40斤!我的八点小心得

温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！

怎样减肥最快 一周快速瘦身减肥方法。

　　一、一周快速瘦身减肥方法三个原则

　　1、不减食量，令卡路里摄入量降低

　　2、空腹会令压力感持续

　　3、令排便顺畅

　　二、5个一周瘦下来的瘦身减肥方法

　　无论你想在短期减多少公斤，只要是损害身体健康，破坏体内平衡的减肥方法都是要避免的。这里介绍5个实用的方法。

　　方法一：用粥代替米饭，热量减半

　　在这一周里，用粥来代替米饭，同样是一碗的分量，粥的热量就比米饭低得多，而且丰富的水分能让你充分获得饱腹感，控制食欲，预防和改善饮食过度。

　　另，可以加入海带、羊栖菜等海藻类食材来煮粥，膳食纤维丰富，促进排毒，同时减缓人体对脂肪、糖质的吸收。

　　方法二： 吃蔬果沙拉的时候加点海藻类食材

　　虽说沙拉富含酵素和膳食纤维，可是土豆沙拉、通心粉沙拉等加入了大量蛋黄酱，卡路里会很高。所以一般最好选择蔬果沙拉，同时加入海藻类食物，活化肠道蠕动能力，改善便秘，还能瘦腰，吃得放心又健康。

　　方法三：食量不足时多吃温热的蔬菜料理

　　在控制饮食的时候，你也许会经常觉得没有吃饱，肚子还很饿，这时可以做些温热的蔬菜料理，蒸煮都OK，放点盐、胡椒粉、醋等调味料，消除空腹感，补充维生素与矿物质，同时，暖暖的又能提高新陈代谢。

　　方法四：想吃甜食的时候，用南瓜和红薯代替

　　蛋糕、巧克力、糖果、点心等，是不少人很喜欢吃甜食，特别是压力大心情不好的时候，吃点甜食确实能缓解情绪。可是甜食糖分很高，在饮食减肥中需要控制，不妨蒸煮点南瓜和红薯，天然的糖分同样带给你甜甜的口感，膳食纤维更能改善便秘，促进排毒呢！

首页上一页12下一页尾页

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

怎样减肥最快 瘦身减肥

减肥专栏

阅读达人故事，学习成功经验
爱吃面包蛋糕 我这样减掉25斤Katie 爱吃面包蛋糕 我这样减掉25斤

说到我的减肥故事，就一定要从我初中的时候说起，因为初中之前我...

向TA取经
在最美的年纪里我要瘦下来巷子里的猫 在最美的年纪里我要瘦下来

已经算是个资深减肥者，从大二二十岁开始减肥，只是觉得大学里美...

向TA取经
5个月减50斤 分享我的经验M大叔 5个月减50斤 分享我的经验

你还记得身边那个天天嘴上喊着减肥，腰围在一圈圈增长的“减肥达...

向TA取经
找对减肥方法 这样做我瘦了50斤 找对减肥方法 这样做我瘦了50斤

我是从2017年二月十二号晚上十一点二十八分想要减肥的，是真真正...

向TA取经
我要证明没有谁是天生的胖子 我要证明没有谁是天生的胖子

我是从小一直胖到大的，之前算是微胖，真正胖到一发不可收拾的时...

向TA取经
不想天天买大码？7个月减掉40斤晨曦 不想天天买大码？7个月减掉40斤

去年的4月15日，我做出了人生中最重要的决定之一：减肥。胖的时候...

向TA取经
瘦了才发现，谢谢你没看上胖的我一只草莓卷儿 瘦了才发现，谢谢你没看上胖的我

我想我经历过胖子所有经历过的事情吧。初中的时候，我的体重就有...

向TA取经
我甩掉40斤，变身亭亭玉立的少女宋小玥 我甩掉40斤，变身亭亭玉立的少女

其实，我是这样胖起来的。高三的时候，由于是走读，迫于高考压力...

向TA取经
减肥贵在坚持 小胖子练匀称身材过客1993 减肥贵在坚持 小胖子练匀称身材

我从小胃口都好，比一般小孩要稍微壮实一点，也不是胖的那种！进...

向TA取经
四个月减34斤 我是怎么做到的？采姑娘的小蘑菇 四个月减34斤 我是怎么做到的？

我不属于天生肥胖的人，在怀孕之前体重徘徊在114斤左右，胸围88，...

向TA取经
宝妈逆袭记 减肥是一种生活习惯群儿 宝妈逆袭记 减肥是一种生活习惯

我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，...

向TA取经
一年半减70斤 我的青春不要肥胖辣椒 一年半减70斤 我的青春不要肥胖

减肥是一个要很强毅力的事情，当你看到周围的人能在你早早起来跑...

向TA取经
减掉81斤 我也成为了一枚小鲜肉卢炳丞 减掉81斤 我也成为了一枚小鲜肉

我曾经是名表演艺考生，各项专业都不错，平时测验成绩都很好，但...

向TA取经
总减脂102公斤 你没看错是公斤浩哲 总减脂102公斤 你没看错是公斤

17岁，我是个体重125公斤的胖子。到了新的学校，发现一到冬天的体...

向TA取经
减肥50斤的故事 没谁天生是胖子嵊州赵炜 减肥50斤的故事 没谁天生是胖子

我是从去年开始就变胖的，最重的时候达到了196斤。本来我有一副很...

向TA取经
一年减100斤 我的六个饮食技巧伟奇伟奇哟 一年减100斤 我的六个饮食技巧

自我懂事以来，这一身晃悠悠的“外套”就如影随形的陪伴我成长。...

向TA取经
生完娃就是S胖子？我做一辈子辣妈小爱妈妈 生完娃就是S胖子？我做一辈子辣妈

其实从万恶而又舒适的大学开始，我就成功抵达微胖界!刚入社会因为...

向TA取经
七个月甩肉50斤 告别失恋肥！洋洋 七个月甩肉50斤 告别失恋肥！

2007一段失败的恋情导致整个人性情大变，整个人非常消极，整天暴...

向TA取经
减了80斤的故事 小肥肉变小鲜肉二狗砸 减了80斤的故事 小肥肉变小鲜肉

首先，我想说的是我从小体重都比较重，因为个子也一直比较高，所...

向TA取经
238斤到152斤 我得到毅力和健康岁月神偷 238斤到152斤 我得到毅力和健康

减肥的三个月是我永远都忘不掉的，其中的苦乐只有坚持下来了才会...

向TA取经
减肥，你喜欢哪种方案？
保守型减肥方案 平衡型减肥方案 激进型减肥方案
减肥百宝箱——小工具助你轻松减肥 更多>>

我来评论

0人参与，查看全部>>

请输入你需要发表的评论内容

确定

你的帐号还没实名认证
暂时无法发表评论

我要认证确定

您的评论发表成功！
评论需要审核才能正常显示

确定
发表评论

减肥热讯

减肥真人秀 减肥大家帮 瘦身厨房 减肥跟我学

胖子与瘦子谁更怕冷胖子与瘦子谁更怕冷
胖子为何易得高血压胖子为何易得高血压
关注39减肥频道官方微博 进入39减肥论坛

特别推荐

更多>>

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
整形 饮食 育儿 女性 问答 减肥热文排行 一周减肥热点 热门资讯 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈