核心提示：怎样瘦身减肥？运动减肥是最有效的减肥方法，但是盲目运动减肥不瘦反而越来越胖，所以，减肥的MM可要注意喽，切记运动减肥5个技巧。

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怎样瘦身减肥 切记运动减肥5个技巧。

运动减肥技巧1.张弛有度的有氧运动

如果在半小时有氧运动中掌握好强弱节奏，那么你可以达到事半功倍的效果。即在高强度运动的间隔中加入平缓的恢复运动。同样是半小时的有氧运动，这种节奏有强弱的运动要比节奏平稳的运动多消耗一倍的热量。

运动减肥技巧2.骑车时单腿用力

当你在踏板车上健身时，间歇地让一条腿更用力蹬踏板可以加强运动的强度。开始时，可以先两腿一起以中等强度来蹬踏板4分钟，然后左腿着重发力，高强度蹬踏板。30秒之后，换右腿作为主要发力腿，再蹬30秒。然后两腿一起以中速蹬4分钟，作为调整与恢复。这样每隔4分钟单腿用力蹬1分钟，一共锻30分钟。这样的单腿蹬车运动可以帮助你多燃烧20%的热量。

运动减肥技巧3.拆分运动时间

将平常的运动拆分为两段进行。例如,如果你以前习惯于每天跑5公里，那么可以拆分为早上2.5公里，晚上2.5公里。锻炼时间缩短之后，可以试着加大强度，这样就可以在同样的距离中增加热量的消耗。

运动减肥技巧4.负重走

为了安全起见，负重的重量不要超过体重的20%(例如，体重为60公斤的女性,负重不应超过12公斤)。如果你不喜欢这种负重的方法，也可以尝试在手中握两根长杆。虽然它们的重量只有0.5公斤，但是却可以帮你多燃烧20%至25%的热量，且没有任何副作用。

运动减肥技巧5.注重姿势

在踏步机、椭圆机或跑步机上健身时，让手臂自然摆动，或轻轻地将双手扶在器械的把手上，能让你多燃烧掉10%的热量。

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（实习编辑：贺志艳 责任编辑：宋雪）