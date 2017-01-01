喝什么茶能排毒瘦身 让体重喝下去

核心提示：茶从古代一直延伸到现代，跟我们的生活息息相关，很多人也喜欢喝茶，那么喝什么茶能排毒瘦身呢？对于身体肥胖的人来说，她们平时很喜欢喝茶，可是茶也分很多种，喝什么茶能排毒瘦身呢？接下来让我们一起来了解一下吧。

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想要减肥的话，除了平时饮食要注意，也要运动之外，还可以通过一些方式来快速瘦身，喝茶可以帮助快速瘦下来，那么喝什么茶能排毒瘦身呢？每种茶所起到的作用都是不一样的，有些可以瘦身而有些则不可以，喝什么茶能排毒瘦身呢？

喝什么茶能排毒瘦身

1．荨麻茶：这种茶富含维生素(C、K、B12、A)以及钙成分，所以贫血的人喝这种茶是很好的。建议在吃饭的时候饮用。除此之外，荨麻茶对于抗风湿病、糖尿病、溃疡和肾结石等疾病都有帮助。喝荨麻茶也可以改善免疫系统，对于预防水肿和控制食欲都有帮助。

2．绿茶：这种茶是一种有效的抗氧化剂，喝绿茶可以溶解脂肪，降低脂肪酸的吸收并且降低胆固醇的浓度。

3．桑叶茶：喝这种茶不仅对饮食有益，对于溃疡、胃炎和腹泻等病痛也是有好处的。它是大自然真正的奇迹。可以使用干的桑树叶来泡茶喝。

4．蒲公英茶：这种茶具有强大的中和和利尿特性。并且也可以当做是补药，可以降低胆固醇。不过在饮用这种茶的时候需要注意的是，不要在睡前饮用。

5．红茶：这种茶在抗脂方面与绿茶有着相同的效果。此外，它还能帮助改善新陈代谢，调节血糖浓度，原因是红茶里面含有两种与胰岛素功效相同的奇特物质。

6．玉米须茶：喝什么茶能排毒瘦身？除了前面的那些常见的茶之外，玉米须也可以起到作用哟。玉米须是玉米用于草药治疗最常见的一个部分。玉米须里面含有钾、钙、硅、皂素、精油、尿囊素、蜂蜡、维生素(С、Е、К)等成分。就是因为含有这些东西才导致玉米须具有很高的药用价值。想要瘦身的话建议在吃饭时饮用。