节后胖3斤 你的肥肉都从这儿来的

核心提示：春节一过，吃吃喝喝的那么些年，相信再注意的你一上称都会被自己的体重吓到。到底我吃什么了才长肉啊？今天编辑就来为你解析肥肉到底是从哪儿来的。
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停不下来上瘾的食物
常见的有香脆可口的花生米、腰果、开心果、杏仁、瓜子等坚果类，或含咖啡因的饮料，如可乐、奶茶、巧克力，甚至糖果、一般果汁饮料，这些食物都会在失去控制的情形下，让你的身材走样。
花生米100g——588卡
巧克力100g——586卡
开心果100g——614卡
瓜子仁100g——606卡
口味重的食物
又酸、又甜、又辣、又咸的食物，会诱使你胃口大开，在不知不觉中多吃了。例如大碗的炸酱面、诱人的咕口老肉、宫爆鸡丁。
炸酱面100g——263卡
麻辣锅100g——520卡
咕咾肉100g——249卡
宫保鸡丁100g——238卡
高热量的食物
一般经过油烹调的食物，会提高60%~100%的热量，尤其是炸、爆、煎、炒、油酥等方法。
炸鸡腿100g——259卡
炸鳕鱼100g——235卡
炸薯条100g——367卡
加工食品或速食
加入大量奶油、糖、香料的蛋糕及西式点心;加了火腿、奶油、面粉、马铃薯、玉米的西式浓汤;汉堡、鸡块、奶昔、薯条及可乐……这类食品的热量相当高！
汉堡100g——311卡
奶昔100g——154卡
薯片100g——555卡
酒及酒精饮料
这些绝对是高热量的饮品，所以应酬时喝的绍兴酒、红酒等都含有很高的热量，饮用时请适量，以免破坏原先不错的曲线或让曲线更不堪入目。
绍兴酒100g——242卡
鸡尾酒100g——385卡
啤酒100g——102卡
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