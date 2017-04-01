苹果醋减肥效果 如何喝苹果醋减肥

核心提示：苹果醋减肥效果好吗？苹果醋可以保健养生、缓解疲劳，还能美容养颜和减肥瘦身，苹果醋减肥效果来自于果胶，这种物质能减少脂肪含量。苹果醋内的果酸素可以避免脂肪吸收，能快速瘦身。
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苹果醋减肥效果是很不错的，对减肥大有帮助，备受美眉们的喜爱。但很多女孩子却不知道该怎么喝苹果醋，减肥功效才最好。那就跟着小编以来来看下苹果醋减肥效果以及苹果醋减肥的喝法吧。
苹果醋减肥
苹果醋不仅可以保健养生、缓解疲劳，还能美容养颜和减肥瘦身。那苹果醋怎么喝减肥呢？苹果醋减肥效果来自于果胶，这种物质能减少脂肪含量。苹果醋内的果酸素可以避免脂肪吸收，能快速瘦身。果酸还可以加快脂肪分解，有效消灭腰、腹、臀和大腿赘肉，尤其适合下半身肥胖的女生。
那我们要怎么喝苹果醋才能减肥呢？想要减肥，就得选好时间来喝苹果醋，最佳的时间在进餐前三十分钟和睡前六十分。饭前喝能控制食欲，削减脂肪，而睡前喝则是为了助消化，消除体内多余热量。但饥饿状态下不宜喝苹果醋，否则酸类物质会伤害胃壁。此外，苹果醋也不是直接饮用的，对身体不利。
减肥中的妹子要学会如何稀释苹果醋，可以取一1～2勺苹果醋，加一杯水或甘菊茶拌匀。稀释后的苹果醋可以让胆固醇降低，达到快速减肥的作用。暖苹果醋的瘦身功效更加，所以可以先将苹果醋加热，再加入水或茶拌匀。苹果醋加热后能加快新陈代谢、燃烧多余脂肪。
虽然果醋减肥效果很不错，但也要结合运动，锻炼、饮食相互结合，瘦身效果才更好。减肥中的妹子更适合进行有氧运动，有氧运动每次需要锻炼半个小时以上，最好能坚持四十分钟，这样才能起到瘦身作用，让自己可以快速瘦下来。每次喝苹果醋的量都不能过多，特别是患有胃病的朋友。
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