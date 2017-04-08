3个中药减肥汤方 排毒促燃脂 变轻盈美女

核心提示：中药是中医减肥里面重要的一环，不同的汤方对于不同的肥胖症状以及肥胖类型有针对性的效果，小编分享３个中药减肥汤方，能够排毒促进身体燃脂，让你轻盈变瘦。

在中医看来人之所以肥胖是因为体内阴阳失调引起的病症，有些肥胖带热症，有些则是寒症。肠胃虚弱、脾胃不济和五脏失调都会引发肥胖，这些肥胖可能是脂肪与浮肿并存的，因此中药药方可以标本兼治，既能帮助你燃脂减肥，也能调理身体让你不再反复发胖。

药方一：脾胃虚弱、腹胀少食、身体浮肿

配方：姜皮2克、陈皮3克、桑白皮3克、茯苓4克

用熬制中药的砂锅进行熬煮，每次煎服时在锅里加入500ml的水，煮沸后关小火熬煮15分钟即可。用纱布过滤掉药渣，一日两次饭后饮用，连续服用一周时间，平均可以瘦下5-9斤体重。对于脾胃虚弱吃得很少但浮肿虚胖的人群来说，胃口和食欲会得到明显改善，身体代谢也逐步加强。

小编紧箍咒：这道药方是针对平时吃得少但容易腹胀不消化的人群使用的，陈皮和桑白皮可以加快肠胃消化，改善食欲，姜皮和茯苓能驱走体内寒湿之气，改善身体循环代谢，让你的胃口逐渐变好，代谢逐渐加强，这样身体才不会继续堆积毒素和垃圾，浮肿肥胖也得到缓解。

药方二：肠胃梗阻、排毒不畅、腰腹肥胖

配方：桑叶、百合、桑葚、天冬、决明子、番泻叶各10g

这道药方不需要长时间高温煎煮，把所有药材倒入刚烧开的水中焖几分钟即可。饮用的方式类似茶饮，喝的时候可以稍微过滤一下，每天早晚各喝一大杯(300ml以上)。一次药方可以冲泡两次，药材不要隔天使用，连续饮用一个星期为一个疗程，通常可以减掉8斤以上。

小编紧箍咒：这个药方的效果就是帮助体内刮油，清理肠胃。有些女生发胖是因为吃东西没有节制，或是喜爱重口、油炸、烧烤类食品，肠胃中堆积了大量油脂和垃圾毒素，自然腰腹部肥胖，排毒不畅。这个药方使用一段时间之后就会感觉胃口会缩小，并且排毒变顺畅，腰腹部肥胖会明显改善。

药方三：健脾利湿、调理气机、燃脂减肥

配方：海藻、夏枯草、米仁各30克，白芥子10克、山楂15克，泽泻、茵陈、柴胡各10克、甘草6克。

把所有药材先用500ml水浸泡10分钟，之后开火熬煮，沸腾后转小火熬煮20分钟，用纱布过滤掉药渣后即可饮用。每天在下午茶时间饮用一次即可，对于脾胃失调虚弱类肥胖的女生来说，这道药方既能快速燃脂减肥，又能温和调理脾胃。

小编紧箍咒：脾胃失调很可能是寒湿之气入侵，如果你经常感觉腹胀难受，吃东西不消化但就是没办法瘦下来，很可能就是脾胃的问题。单纯使用一些开胃化湿的药材可能见效不大。

所以这道药方是以滋补调理为底，燃脂减肥为辅的，刚开始服用的一周时间可能减肥效果不太明显，但连续使用半个月后，体重开始快速下降，一般一个月为疗程，可以减掉10-15斤。

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