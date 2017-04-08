全面认识中药减肥 4种肥胖问题一网打尽

核心提示：想要快速健康的减肥，中药减肥绝对是你的不二选择喔！但是中药减肥千万不能盲目，要熟悉各种中药减肥常识，知道怎么吃，针对自己的体质选择不同的中药减肥，这样才能为健康瘦身添动力喔！快跟着小编来看看吧！

想要快速减重又不伤身体？除了运动减肥似乎想不到其他的方法了。有诶有尝试过中药减肥？不但可以调理体质，还能健康减重喔！可是中药也不是乱吃就可以减肥的，要根据自己的体质和类型来选择合适的中药，这样才能有备无患快速瘦身喔！现在就跟着爱美女性网小编来看看吧。

◆根据不同肥胖类型减肥 中药帮你一网打尽！

肥胖的类型有很多种，只有根据自己的类型，对症下药才瘦得快。今天小编就为大家介绍中药减肥方法，帮你解决4种常见的肥胖类型。中医减肥是一种标本兼治的减肥方式，它能促进新陈代谢，而且安全有效无副作用。

▌疲劳型肥胖

这类肥胖者大多是因为“元气”(简单的说，就是生命能源)不足，而导致消化机能下降、代谢异常，有食欲不振，不愿吃饭但爱吃零食的倾向。

症状：极易疲劳；一动就爱出汗、气喘；怕冷爱感冒；小便次数少；肿眼泡等。

中药减肥妙方：香砂六子汤。它有恢复“元气”、提高消化器官功能，使身体代谢正常的作用。可将体内积聚的不必要物质燃烧并排出，达到减肥的效果。

▌贫血型肥胖

学名为“血虚肥胖”。因体内血液不足，身体基本机能下降，代谢功能发生异常，最终导致肥胖。

症状：食欲正常，但小腹饱满突出，手脚细但身上胖，也就是说的“偷着胖”。

中药减肥妙方：适宜的药方为具有补血作用的四物汤和小建汤各半。

▌水肿型肥胖

又被称为“痰湿内蕴肥胖”，臀部和大腿浮肿，也就是所说的“下半身胖”的人。这是因身体的排水功能教差，多余的水分在体内积聚所造成的肥胖。

症状：食欲一般，但手脚无力；不喜欢运动；吃完饭浑身发软想躺下；嘴里发粘；尿不通；易坏肚子；早晨起来时眼睛浮肿等。

中药减肥妙方：这类肥胖者可服用防风通圣散和胃苓汤。有利尿、减肥的作用。

▌压力型肥胖

由于压力所造成的肥胖又被称作“肝胃郁热肥胖”。压力过大肝(中药的“肝”除有西医的肝脏功能之外，还有中枢神经系统、自律神经系统、运动神经系统的功能)功能下降。甚至会影响到胃，使胃发热，食欲异常旺盛。

症状：这种类型的人，心情一烦躁就会出现食欲旺盛、头痛、眼睛充血等症状。有些女孩子，压力大、心情烦的时候，就猛吃甜食，可以说是这一类人的典型吧。

中药减肥妙方：这类肥胖者可服用大柴胡汤。这类药有抑制压力的过度反应，消除烦躁、抑制消化器官异常兴奋的作用。

◆中药减肥注意事项 全面认识中药才能健康瘦身喔！

很多中药都具有减肥的功效，因此很多人对中药减肥趋之若鹜。但是中药减肥使用不恰当可以有副作用的哦。下面和小编一起全面正确认识减肥的中药，避免出现中药减肥副作用，实现健康减肥。

▌大黄

大黄加金银花，每天冲泡代水喝是网上流传的一种中药减肥配方。这个配方真的有效吗。大黄有通便下泄的作用，大黄是寒性极强的药材。因此如果体质偏寒的人喝了对身体非常不好。严重的还会造成惯性腹泻，这样的减肥对身体可是有很大的坏处呢。

▌决明子

决明子也是非常受欢迎的减肥中药。众所周知，决明子能够清肝明目，降脂降压，润肠通便。特别是因为便秘而长出小肚子的人更加快见效。决明子有非常强的降压功效。因此决明子不适合血压偏低的人饮用。

▌丹参

丹参虽然很少人用于减肥，但是丹参也是不可以忽略的减肥的中药。丹参性微寒，有活血化瘀，降脂减肥，清热去毒的作用。但是丹参的活血功效却容易引起大出血。因此经期时候，不能服用丹参。同时服用抗凝结药物的心脏病人和血小板凝血功能差的人也不能服用丹参。

▌益母草

益母草是女性调经经常使用的中药。益母草还具有减肥、祛瘀、活血、利水、消脂的作用。但是阴虚血少的人不适合使用益母草。这样反而会亏空身体。

▌女贞子

女贞子也是减肥的中药，女贞子有增强免疫力，具有强心、利尿、护肝、止咳缓泻的作用。因此女贞子不适合脾胃虚寒和阳虚的人服用。

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