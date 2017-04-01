核心提示：减肥对绝大多数人来说是一件非常困难的事情，对于减肥来说最好是管住嘴，迈开腿，但是这两项说起来容易，做起来却是非常困难的，荷叶山楂减肥茶就是一款非常不错的减肥饮品，特别是自制的荷叶山楂减肥茶减肥效果好，而且真心不贵，那么自制荷叶山楂减肥茶有哪些做法呢？下面就介绍三种荷叶山楂减肥茶的制作方法。

减肥对绝大多数人来说是一件非常困难的事情，对于减肥来说最好是管住嘴，迈开腿，但是这两项说起来容易，做起来却是非常困难的，荷叶山楂减肥茶就是一款非常不错的减肥饮品，特别是自制的荷叶山楂减肥茶减肥效果好，而且真心不贵，那么自制荷叶山楂减肥茶有哪些做法呢？下面就介绍三种荷叶山楂减肥茶的制作方法。

懒人荷叶山楂减肥茶

荷叶一小包，放在杯子内，之后冲入沸水，盖上盖子，焖5-6分钟，等到茶叶比较浓的时候可以喝下去了，需要注意的是一定要多多喝第一遍冲泡的浓茶，第二遍水的茶水减肥效果就不怎么样了。每次一小包，每天喝3-4包，分3-4次喝完，有便秘症状的人第一周可以每天喝4包，这样可以让大便保持通畅，对减肥具有非常好的帮助。

荷叶山楂减肥茶乐活方1

荷叶、橘皮、绞股蓝、山楂、决明子、桑叶根据个人喜好适量放入杯子内，冲入沸水，可以当茶喝，也可以将所有的材料一起放入锅内，大火煮沸，之后小火煮到茶水有颜色为止，之后就可以喝茶了，当然冲泡的茶水不如熬煮的茶水效果好，你可以每天煮一壶荷叶山楂减肥茶，当做白开水来喝，喝了之后不仅仅皮肤会变好，而且还可以起到不错的减肥作用，让你的身材变得苗条哦。

荷叶山楂减肥茶乐活方2

荷叶6克、炒决明子12克、玫瑰花6朵。一起放入比较大的杯子内，之后冲入沸水，焖一会儿就可以喝了，最好是空肚子喝，或者是在饭前喝，能够起到清热利湿，去除水肿的功效，对于减肥具有奇妙的效果哦。

自制荷叶山楂减肥茶有哪些做法？上面介绍了三款非常不错的荷叶山楂减肥茶的制作方法，想要减肥的朋友可以多喝一些这样的茶水，长期坚持可以见到不错的效果哦。