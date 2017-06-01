针灸瘦腿 轻松减掉萝卜腿

核心提示：针灸减肥，是一种绿色的减肥方式，很多减肥人群利用针灸给腿减肥。

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针灸瘦腿的方法有哪些？

目前，针灸瘦腿的方法众多，有体针法、耳压法、电针法、时间针法、推拿法、气功法、针推结合法、温针药灸法、皮肤针、芒针法、头针法、埋线法、穴位敷贴法、拔罐法、捏脊法、刮痧法、磁化针法和小针刀法等。各种治法各有优势。

针灸瘦腿适合什么人？

针灸{快速瘦腿}具有一定的适宜人群，其中疗效较好的主要对象是单纯纯性肥胖中的获得性肥胖者、超重者和性腺功能减退者(主要为更年期综合征者)。而针灸瘦腿疗效相对较差的多为体重在标准体重范围内或外表偏胖而体脂百分率正常者，已长期服用减肥药效果不佳者，以及继发于下丘脑并垂体并胰岛并甲状腺功能减退症、肾上腺皮质功能亢进症、长期服用激素类或镇静类药物的肥胖者

针灸瘦腿的穴位介绍一下！

1. 承筋穴：承山穴位上3寸。用拇指点按间隔也为5秒。

2.伏兔穴：大腿的前侧、外侧，从膝盖上线再向上1/3处，用食指点按。

3. 风市穴：直立时，手臂自然下垂落在大腿外侧，中指指尖所指的位置，用中指点按，停留穴位上3秒。

4. 承山穴：伸小腿时，腿肚的肌肉出现交角处，用两个拇指点按，间隔为5秒。

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