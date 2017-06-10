票选三个腹部减肥最快方法

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核心提示： 腹部容易堆积赘肉，MM们都梦想拥有平坦的小腹。现在就来为你推荐三个腹部减肥最快的方法，帮你全方位甩掉腹部赘肉，拥有一个迷人平坦的小腹。
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瘦腹方法一：腹部按摩
如果皮肤不是非常敏感或者干燥，最好每个星期都能够为身体去一次角质，配合一些瘦身产品，使得瘦身营养成分更好地被人体吸收，同时在配合合理的饮食以及适当的运动锻炼，拥有平坦的腹部并不困难。
瘦腹方法二：时刻保持腹部紧张状态
在平时的时候要注意保持腹部紧张，可以做些小动作，比如捡书动作、仰卧起坐等，或者时刻记住保持腹部紧张，注意收紧腹部、抬头挺胸，每天都坚持这样的状态，就能够轻轻松松地甩掉腹部的赘肉。
瘦腹方法三：腹部不同部位有不同的方法
严格来说，腹部分为腰部、上腹部、小腹，它们的肥胖原因不尽相同。
出现大胃王：如果身体的新陈代谢率降低，平时缺乏运动锻炼，而且喜欢吃甜食或者冷饮，这样赘肉就非常容易积聚在上腹的部位。因此在平时中应该多喝点蜂蜜胡斯，吃点水果，减少甜食的摄入，控制热量以及糖分的摄入。
出现小肚腩：小肚腩的形成与平时吃晚饭总是坐着，或者工作忙碌没有时间喝水，出现便秘的情况。因此在平时的饮食中要多补充水分，多吃排毒的健康食物，同时也注意进行适当的运动锻炼。
出现水桶腰：水桶腰主要是因为贪吃所造成的。因此控制热量的摄入非常关键。少吃高热量的食物，多吃些低热量但是营养价值高的食物，避开暴饮暴食的情况，吃东西的时候细嚼慢咽，以增加人的饱腹感，让人控制热量，轻松减肥。
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