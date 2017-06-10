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拯救大饼脸 简单有效瘦脸法

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2017-06-10爱美网
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核心提示：脸不够瘦小，整个人看起来就会比较显胖。所以想要看起来比较瘦，小V脸是绝对少不了！今天小编给姐妹们带来10个简单有效的瘦脸方法，一起甩掉“大饼脸”的称号！

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　　经常照镜子觉得自己的脸型不好看，特别羡慕别人的小V脸。巴掌小脸是很多女生的梦想，但是不是所有的人都拥有巴掌小脸。因此很多胖脸的美眉都想知道如何瘦脸最快最有效，今天小编就教大家如何消除脸上多余的脂肪和水肿，轻松摆脱赘肉的烦恼，成为令人羡慕的小脸美人。

　　下面是一些瘦脸的小方法：

　　1、晨早推拿：

　　利用食指、无名指、中指的指尖部位，轻轻地从嘴角到太阳穴，以轻压和划圈的方式给予浮肿的地方按摩。可以消除隔夜水肿，促进脸部淋巴排毒！注意力度要适中，不要太用力导致脸部肌肤受损这样会有皱纹噢！

　　2、脸部运动：

　　当坐在家里没事做的时候，不要对着电视吃零食了，如果非要看电视，那你可以找来一个空的矿泉水瓶，一吸一呼地方法也可以瘦脸，让脸颊肌肉得到运动！不看电视就对着镜子做一下脸部运动吧，有时候龇牙咧嘴也可以帮助瘦脸哦。对着镜子发出“啊”、“屋”、“一”等音，或者吐出舌头并保持下颌不动几秒都是很好的瘦脸运动。

　　3、口腔推拿：

　　口腔推拿可以软化僵硬的面部肌肉。嘴巴“啊—”地张开，右手自然握拳，伸出拇指、食指和中指，分别从内外两侧夹着侧脸。拇指按在口腔内侧，从上往下轻轻地共同用3个手指轻擦，然后再从嘴角顺着侧脸的轮廓往斜上方轻擦，左右互换互相推拿。坚持做口腔推拿还可以避免法令纹的出现呢！让你不仅拥有小V脸还有逆生长面容呢！

　　4、沐浴瘦脸：

　　瘦脸可以通过沐浴来进行，因为热水浴可以让全身都大量出汗，包括脸部，使得浮肿可以消除。淋浴会比泡浴更好噢，因为高温泡浴不宜久泡啊。只清洗脸部时，可以先用热水再用冷水清洗，做到冷热交替即可使得面部血液循环使皮肤得到刺激。这样清洗的方法可以令皮肤充满弹性而且没有赘肉还能让皮肤更加紧致噢。

　　5、脸型矫正D.I.Y.：

　　腮帮子过大让很多人都引以为苦，现在市面上有很多类似运动时戴的发箍这样的瘦脸工具，洗脸后戴在下巴与头顶之间，从而让自己的脸与下颚紧绷起来，久而久之对脸型的变小和修正有一定的帮助。平时看电视啊，待在家里不出门的时候都可以尝试，但是睡觉的时候就不要这样做的，睡觉是美容黄金时间，自在舒服地睡着最重要。

　　6、敲打瘦脸：

　　去买一个按摩用的小木槌，或者是很多用来瘦脸的小工具都可以。在下巴处脸上多肉的地方轻轻敲打。记得在敲打前涂上护肤用的橄榄油来减少摩擦。在上网，看电视等空闲时间敲个十几分钟，要坚持做噢！这样做的目的是使肌肉受到轻微刺激，从而导致萎缩，对减少脸部脂肪有很大的帮助。注意每次敲打完要清洗干净。

　　7、瑜伽瘦脸：

　　瑜伽瘦脸可以让脸部肌肤变得紧致有弹性。瑜伽方法对于提升脸部线条，消除皱纹和双下巴也有不错的效果。

　　1、手指指腹按着头的两侧，用画圆的方法按摩数次。这样可以提升脸部线条。

　　2、双手轻轻握拳，拳头的第二关节放在脸颊的颧骨下面，将脸上的肉往上推，重复3次。

　　3、用大拇指按压眉头降低眼压。

　　4、最大限度地抬起头部，将舌头伸出来，保持这个动作5秒，重复练习3次，消除双下巴

　　8、侧向提捏：

　　双手放在脸部，利用指腹由内向外侧轻轻的提捏，反复练习该运动直至脸部略微发红发热。

　　这个运动能使MM们的脸部变得更加纤瘦，它能促使脂肪加速燃烧，让脸部淋巴加速循环，常练习你就能轻松成為瘦脸美人。利用在下巴处还可以去双下巴噢！

　　9、仰身翘首：

　　立正站好，挺直腰身，双手叉腰。利用身体的力量将上半身向后仰身，同时将头部顺势向后仰，保持该姿势片刻后缓慢恢復原姿势，反复练习该运动直至身体感到酸累。还可以去颈纹呢！

　　这个运动能使身体得到锻炼，还能让你远离双下巴，轻松减肥瘦身。

　　10、西瓜面膜：

　　西瓜面膜，是把西瓜榨成汁，然后将面膜纸浸泡在西瓜汁中5分钟，取出来敷脸，可以有效紧致皮肤，让浮肿的面部恢复紧致。既瘦脸又美肤这等好事要立刻做起来噢！

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