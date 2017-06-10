每天按摩5分钟 塑造巴掌小脸

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核心提示：想要拥有完美的瓜子小脸，那就赶紧学习下面小编要教你的这套超级瘦脸操吧！只需要在清晨或晚间抽出五分钟的时间，就能让你的脸变小！从此以后，再也不必为大饼脸而烦恼了哦。
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Step1 轻轻拍打脸部
用双手轻轻地拍打脸部，这样可以达到放松脸部肌肉的作用。但注意不要用劲哦！
轻轻拍打后，双手放开。做这个动作的时候眼睛可以闭起来。
Step2 双手捂住脸颊
双手搓一搓，让掌心温热起来，然后用温热的手来捂住双颊。
Step3 鼓嘴吹起
维持双手捂住脸颊的动作，鼓起嘴巴，鼓到最大限度。
Step4 嘴巴吹起 运动双颊
嘴巴鼓到最大限度后，使劲地呼气，将嘴里的气都吹出来，这样可以运动到脸颊的肌肉。
Step5 嘴巴发出“啊”音
张开嘴巴，发出“啊”的声音。发声时尽量张开嘴巴。
Step6 嘴巴发出“呃”音
继续张开嘴巴，发出“呃”的声音。
Step7 嘴巴发出“E”音
接着发出“E”音，嘴巴尽量向两颊张开。
Step8 嘴巴发出“U”音
嘴巴成O型，发出“U”的声音。
Step9 嘴巴发出“YU”音
嘟起嘴巴，发出“YU”的声音。
Step10 运动脖子
头部向左、后、右、前四个方向依次转动。
脸颊推荐方法：敲击法+按摩法
敲击法：
早晚洗脸后，双手轻轻拍打脸部，待脸颊微红为止。此方法不但能促进脸部血液循环，使神色变红润，还能达到收紧面部、突出轮廓的效果。
按摩法：
首先涂上按摩霜，之后在颊骨部位纵拉赘肉，并向外拉开，然后慢慢向下移，到鼻翼为止。一次动作约5秒，持续进行1分钟。
按压法：
头向右倾斜，右手伸到头左侧边，轻轻将头下压，接着静止20秒。然后换边，左右边各做一次后，重复做4次。
推拉法：
左手放在下巴处，顺势将下巴往上推，此动作重复做10次，然后换右手放在下巴处，往上推10次。
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