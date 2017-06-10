浑圆身型？塑造24寸完美水蛇腰

核心提示：拥有一条24寸小蛮腰，是塑造你身体曲线的一大关键。如何瘦腰？瘦腰的方法都有哪些？现在就给你分享瘦腰的最快方法，教你怎样瘦腰最快最有效，帮助你快速赶走腰部脂肪，打造无敌水蛇腰。

腰部是身体曲线的枢纽。如果腰部累积了大量脂肪，那么你无论怎么看身体的曲线都是臃肿和健硕的。但是如果你拥有一条小蛮腰，那么你的身体曲线一定不会差到哪里去。可是腰部的赘肉一向是最难减的，怎么办？瘦腰并不只是针对局部就能轻松瘦下来的，那么该如何瘦腰？爱美网小编来帮你吧。分享瘦腰小方法，多角度全方位减掉你的腰部脂肪，迅速瘦出24寸 完美 小蛮腰！

■ PART 1：无敌瘦腰小方法之→ 生活瘦腰小诀窍

保鲜膜原地踏步法

尽管保鲜膜减肥一向不被专家认可，但是很多MM还是尝试并成功了。其实只要包保鲜膜的时间不太长，一般人还是不会出现过敏或者皮炎现象的，要看个人的体质而定。保鲜膜缠腰法就是，在腰包上保鲜膜，原地踏慢跑大约1个小时，每天坚持，绝对能瘦，当然晚上要少吃。 (记住！一个小时是极限，不要以为包得越久越好哦，你的皮肤需要透气) 。

粗盐瘦腰法

粗盐有发汗的作用，它可以排出体内的废物和多余的水分。在超市或杂货店买几袋粗盐。每次洗澡前，取一杯粗盐加上少许热水拌成糊状，再把它涂在腹部。10分钟后，用热水把粗盐冲洗干净，也可以按摩后再冲掉，然后就可以开始洗澡了。或者，在洗完澡后，在手掌上撒一大匙粗盐，直接按摩腹部，搓时不要太用劲，以免把皮肤搓得更粗糙。如果你的肌肤比较敏感，则一定记住，改用一种比较细的“沐浴盐”。

捡豆子瘦腰法

每天晚饭尽量少吃，如果不是饿得厉害，只吃三至五成饱即可。饭后稍稍休息十几分钟。然后每天倒200粒黄豆在地上，弯腰但腿不能弯，一粒一粒地把黄豆捡起放到桌子的盆子里，重复这样的动作：弯腰——直起腰板——放豆子到桌面——再弯腰——再捡豆子。

坚持一两个月，不仅腰变瘦了，可能臀部和腿部也有意想不到的惊喜呢。

靠墙站法

同样地晚餐要尽量少吃，而且吃得清淡。还是晚饭后半个小时，夹紧臀部，把整个背部紧贴在墙壁上，臀部、背部、腿部、腰部、头、脖子等都尽量贴紧墙面。几分钟后腰就会很很累，坚持15分钟。每天都做一次，一周就开始见到效果，不仅能瘦腰，而且腿部、脖子、脸部也能变瘦。

药浴瘦腰法

根据中医的理念：药浴可以促进血液循环、新陈代谢，只要药方调理得当，也可以达到局部瘦身的效果。

药浴材料：要以药浴泡澡瘦身，首先可到中药房买以下这些东西：荷叶二两、泽泻一两半、防己二两、柏子仁二两。

泡澡开始了

1.用5，000c.c.的水，浸泡这些中药材20分钟。

2.泡完后再开火，将药材与5，000c.c.的水一起煮滚30分钟。

3.再把中药材的渣渣整个沥掉，剩下这个热滚滚的药汤，就是我们要拿来泡澡的好东西了。

4.将珍贵的药汤倒进浴缸后，还要放两件很重要的东西，那就是拍打过的姜母，以及一瓶米酒。因为这两样东西会促进血液循环，帮助你吸收这些中药材。

5.最后，就是你在浴缸里享受泡澡瘦身的时刻，记得至少要泡30分钟喔！

药浴小秘诀

在泡澡的过程里，如果你觉得很无聊，你可以自行按摩你想瘦的、瘦胖的部位，这样的按摩动作会加速让皮肤吸收这些中。

■PART 2：无敌瘦腰小方法之→ 瘦腰小运动塑完美水蛇腰

针对腰部两侧

1. 大字形站立，双脚分开，双手向横伸展。

2. 双手向上伸直合十，双脚保持不动。

3. 左脚踏前成交叉步，双手保持合十。

4. 上半身向左转，直至看到右脚脚跟，保持此动作3至5秒。

Tips：转身时应感到腰侧有拉紧感觉，左右脚交替及重复此组动作5次。

站立扭腰

可以是中午或者是晚上练习。站立左右扭腰100下(类似肚皮舞的扭腰动作，要借助腰部用力，而不是腿部或者是背部力量)，只要每天都坚持，保证有效！

‖经常转呼啦圈

节食不仅让你饥饿难捱，还会导致营养不良或者是越减越肥的状况。除了要坚持均衡饮食，经常转呼啦圈也是能加快腹部脂肪的燃烧，对瘦腰有很大的帮助。

要记住，只要有时间就拿起你的呼啦圈。比如说看电视的时候都不忘边看边摇呼啦圈，保持半个小时都不掉落。可别小看摇呼啦圈这个小动作，算起来每公斤每小时可消耗约5大卡热量，以体重为50公斤的MM为例，一小时就可以消耗50×5=250卡的热量，是不是很划算呢？长期坚持，一定能修炼成纤腰款款的大美人。

坚持瑜伽锻炼

瑜伽是每种水平每个人都适合做的，也是非常有效的一种减肥运动。全身心沐浴在瑜伽中是多么惬意，尤其是对腹部是多么有好处，因为做瑜伽的同时也就是在用腹部做呼吸运动。何况瑜伽运动对训练体型非常有帮助--拥有美好的体型当然同时就拥有一个平坦的小腹了。

坚持每天30个仰卧起坐

仰卧起坐是瘦腰屡试不爽的有效方法。所以，即使工作再繁忙，每晚都在睡前坚持做仰卧起坐30次，瘦腰就变得非常轻松了。仰卧起坐瘦腰的关键在于，移动上身的力量尽量由腹部来出，才能达到瘦腰的效果。不过这种运动不适宜在刚吃饱的时候做，饭后最少也要休息个1-2小时。而床上并不是仰卧起坐的最好地点，硬硬的地板容易造成运动伤害，所以最好是在地板上铺个类似瑜伽垫的东西哦。

■ PART 3：无敌瘦腰小方法之→ 瘦腰小须知

1、多饮水：水不含热量，同时会产生饱胀的感觉，所以饮食就会减少。

2、少饮酒：啤酒和烈性酒都有可能提高体内的激素，即一种将脂肪转移至腹部的荷尔蒙。喝酒时，还倾向于食用更多的食物。

3、常食豆类和浆果类食品：白豆、黑浆果、干杏和冬季南瓜都是高纤维的食品，营养学家认为，纤维不仅因为可以使人感到饱胀从而帮助减重，同时也可以防止便秘，使腹部不至于显得过大。每天理想的计量是25～35克。

4、决不饮食过量：食用太多的热量，无论是脂肪、淀粉质食物还是蛋白质，都会增加腰围。

5、让你的下巴休息一下，不要一直嚼口香糖。嚼口香糖会让你吞下过多的空气，肚子因此会发胀而鼓出。

6、如果感觉排便不顺，多喝咖啡。一杯或两杯咖啡有助于通便。

7、养成良好的饮食习惯：一日三餐正常，不要吃零食。

8、运动抬起肩膀时呼气：降低体内气压，让腹肌充分参与运动。

9、不要穿过紧的内衣束身。

10、不要经常穿高跟鞋。

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