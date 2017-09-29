健康高效瘦身不可不知的七大减肥常识

核心提示：为了能够在减肥的过程中少走弯路，不少MM大量搜集减肥常识，比如多吃水果蔬菜、少吃油炸食品等。小编认为这是一种非常好的习惯，不但能帮助大家尽快完成减脂计划，同时还兼具养生功效。但是，除了这些简单的减肥常识，还有一些是大家健康高效瘦身时必须要知道的，下文小编就为大家介绍了七种你不可不知的减肥常识，赶紧来看看吧！

温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！

节食减肥不可取

导致肥胖的最主要原因是过度饮食和缺乏运动，于是合理的饮食结构、适量的运动成为了大家减脂瘦身时的首要选择，但是为了能尽快摆脱肥胖困扰，不少MM采用节食减肥法减肥，看起来简单方便，而且见效非常快。但是，这其实是一种假象，之所以体重减轻了，多数是因为身体缺少营养，导致身体细胞水分、营养不足引起的，而且长期节食减肥还会危害身体的健康，致使下一次摄取的食物量比原先的多更多。

除了节食不可取 以下七种减肥常识也至关重要

减肥常识一：多吃蔬菜

如果你早间需要点能量来振作，吃点碳水化合物是不错的选择，但是如果是晚间放松时刻，太多碳水化合物能导致血糖飙升--之后骤降。因此，别吃太多的土豆泥，给盘子腾点地方来盛新鲜又有营养的沙拉。任何一种五彩缤纷颜色的蔬菜沙拉都会刺激你的味蕾，并让你吃的饱饱的。

减肥常识二：适度纵容

如果你整天饿着自己，你和一顿傍晚的大餐就处于冲突的状态。所以要养成每顿都吃少量的习惯，这样会增加你的活力及控制食欲。一小顿饭会减少胃的容量，使你感到饱得更快。对于甜点的忠告呢？这里提供一个简洁的“三口”准则：“用一把茶匙舀满甜点--这是第一口。然后再吃两口。”细细品尝味道。现在你是不是觉得注意力被分散了--而且不那么想过度纵容自己了？

减肥常识三：有原则地进餐

大多数人外出吃饭时都很容易吃得更多。这里有一个快速挽救卡路里的指导。在墨西哥餐厅里，避开玉米面豆卷色拉--它能把你推向1000卡路里--而要一些鸡肉或者海鲜菜。去意大利餐厅，带沙司的鸡肉和意大利面食如烤宽面条都是禁忌。沙司另要或者吃烤鱼都可以。如果你想吃小牛肉就点排骨，其他的小牛肉菜脂肪含量会很高。调味品另要。

减肥常识四：养成吃早饭的好习惯

有时候，不同的饮食习惯可以降低或是有助于你的健康水平，而经常食用由全谷物，蛋白质，水果，以及蔬菜组成的营养均衡全面的膳食则能够平衡和补充你身体所需的六大营养元素。一顿营养丰富的早餐可以及时提高你身体的新陈代谢，同时能为你一天的健康饮食提供一个良好的基础。偶尔你也可以吃一些有助于保持身材的黑巧克力，还有助于心血管健康哦。

减肥常识五：要抽出时间做运动

现实生活中由于时间或者是其他原因错过健身的的确不可避免，这种情况如果一旦发生，你就必须及时的作出调整，灵活的去应对。并且你要记住，一般来说所有运动都是有益的。就算你现在没有时间去健身房，你也应该尽你最大的努力挤出10至20分钟时间运动，就算是简简单单的快走运动，也是可以达到运动的效果的，所以，应该做的就是寻找时间做运动并保持体重的平稳，即便你的日程表不允许。

减肥常识六：切忌贪睡

虽然说睡觉有助于减肥，但是很多MM都将这样的方法理解错了，认为睡觉越多减肥效果越好。虽然说睡觉能够忘记对食物的欲望，但是对于减肥真的起不到多少作用。而且睡觉的时间越长，越容易导致身体的代谢率降到最低，以至于身体消耗的能量就越少，身体胆固醇和脂肪的合成速度加快，从而导致肥胖问题。

减肥常识七：运动应多次小规模进行

有些人会觉得，运动的时候一定要认真，能够多做一个小时就多做一个小时，但是，有科学报告表明，同样是做2小时健身运动，如将其分成40分钟做3组，所消耗的脂肪远远多于分成60分钟做两组。也就是说，最好的运动方法是你在规定的时间内，尽量多次的进行小规模的有氧运动而不要一次的运动过量，这样的减肥效果会更佳。

所谓常识，就是大家必须要知道的东西，上文小编为大家介绍了七种减肥常识，这七种减肥常识，不仅实施起来简单方便，而且能为大家减脂瘦身带来非常大的帮助。希望大家一定要将这七种减肥常识，贯彻实施到自己的减脂瘦身计划中，这样一段时间后你会发现惊喜的哦！

【送福利：快来看看你应该怎么减肥？】

想要健康瘦下来吗？想知道什么才是适合你的减肥方法？

关注“39减肥健身学院”微信公号（ID：paireliang 或 扫描上边侧的二维码），然后回复关键字“减肥小妙招”，九姑娘马上告诉你！