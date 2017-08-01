粗腿分为很多种 认准了才能瘦的快

核心提示：想瘦腿，可你真的知道如何瘦吗？你分清自己到底是什么腿了吗？今天小编给大家具体介绍下。

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其实也是分类型的，搞清楚自己是哪种类型非常重要，才能有针对性的来做一些改变帮助美腿瘦腿。

大体上可以分为三类：肌肉型、脂肪型、浮肿型。

肌肉型

为何出现肌肉型小腿

1、长时间的穿高跟鞋【所以想瘦小腿，去掉高跟鞋是第一步】。

2、走路的姿式不对，正确的是脚跟先着地。

3、不能急走，走过也要拉伸、放松。

4，曾经进行过专业的运动训练，比如中小学是校队成员。

瘦腿要点：

你双腿的肌肉非常结实，想双腿变得幼，首先要令双腿肌肉松弛，将腿筋拉长，双腿自然会修长。

脂肪型

为何出现脂肪型小腿

1、身材肥胖，看起来比实际体重肥。

2、双腿囤积着脂肪，轻轻一按即橙皮形状。

3、大腿、臀部和膝盖内侧有脂肪分布不均现象，令皮肤看似凹凸不平。

瘦腿要点：

1、多做有氧运动如跑步和游泳，在家多做锻炼耐力，伸展手腿的瑜伽运动，有助消除皮下脂肪。

2、早晚搽分解和控制脂肪形成的护理品，特别在大腿内侧、膝盖外围、脚跟位置，将积聚的脂肪打散及阻止脂肪形成。

浮肿型

为何出现浮肿型小腿

这个和个人体质以及生活习惯有关，有些女生从其从事站立或久坐的工作，就会导致下半身浮肿。另外长期睡眠不足也会引起身体浮肿。

瘦腿要点：

对于这种类型的粗腿，除了进行慢跑等有氧运动，还可以有针对性的对腿部做一些专项练习。比如空中脚踏车、剪刀脚等等，可以帮助紧实腿部肌肉，加强腿部的新陈代谢，避免水肿潴留在腿部。