粗腿分为很多种 认准了才能瘦的快

核心提示：想瘦腿，可你真的知道如何瘦吗？你分清自己到底是什么腿了吗？今天小编给大家具体介绍下。
推荐阅读：走路减肥40斤!我的八点小心得
温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！
其实也是分类型的，搞清楚自己是哪种类型非常重要，才能有针对性的来做一些改变帮助美腿瘦腿。
大体上可以分为三类：肌肉型、脂肪型、浮肿型。
肌肉型
为何出现肌肉型小腿
1、长时间的穿高跟鞋【所以想瘦小腿，去掉高跟鞋是第一步】。
2、走路的姿式不对，正确的是脚跟先着地。
3、不能急走，走过也要拉伸、放松。
4，曾经进行过专业的运动训练，比如中小学是校队成员。
瘦腿要点：
你双腿的肌肉非常结实，想双腿变得幼，首先要令双腿肌肉松弛，将腿筋拉长，双腿自然会修长。
脂肪型
为何出现脂肪型小腿
1、身材肥胖，看起来比实际体重肥。
2、双腿囤积着脂肪，轻轻一按即橙皮形状。
3、大腿、臀部和膝盖内侧有脂肪分布不均现象，令皮肤看似凹凸不平。
瘦腿要点：
1、多做有氧运动如跑步和游泳，在家多做锻炼耐力，伸展手腿的瑜伽运动，有助消除皮下脂肪。
2、早晚搽分解和控制脂肪形成的护理品，特别在大腿内侧、膝盖外围、脚跟位置，将积聚的脂肪打散及阻止脂肪形成。
浮肿型
为何出现浮肿型小腿
这个和个人体质以及生活习惯有关，有些女生从其从事站立或久坐的工作，就会导致下半身浮肿。另外长期睡眠不足也会引起身体浮肿。
瘦腿要点：
对于这种类型的粗腿，除了进行慢跑等有氧运动，还可以有针对性的对腿部做一些专项练习。比如空中脚踏车、剪刀脚等等，可以帮助紧实腿部肌肉，加强腿部的新陈代谢，避免水肿潴留在腿部。
我想我经历过胖子所有经历过的事情吧。初中的时候，我的体重就有...向TA取经
其实，我是这样胖起来的。高三的时候，由于是走读，迫于高考压力...向TA取经
我从小胃口都好，比一般小孩要稍微壮实一点，也不是胖的那种！进...向TA取经
我不属于天生肥胖的人，在怀孕之前体重徘徊在114斤左右，胸围88，...向TA取经
我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，...向TA取经
减肥是一个要很强毅力的事情，当你看到周围的人能在你早早起来跑...向TA取经
我曾经是名表演艺考生，各项专业都不错，平时测验成绩都很好，但...向TA取经
17岁，我是个体重125公斤的胖子。到了新的学校，发现一到冬天的体...向TA取经
我是从去年开始就变胖的，最重的时候达到了196斤。本来我有一副很...向TA取经
自我懂事以来，这一身晃悠悠的“外套”就如影随形的陪伴我成长。...向TA取经
其实从万恶而又舒适的大学开始，我就成功抵达微胖界!刚入社会因为...向TA取经
2007一段失败的恋情导致整个人性情大变，整个人非常消极，整天暴...向TA取经
首先，我想说的是我从小体重都比较重，因为个子也一直比较高，所...向TA取经
减肥的三个月是我永远都忘不掉的，其中的苦乐只有坚持下来了才会...向TA取经
本人189高，体重最高达到了230斤。14年7月去办健身卡的时候体重是...向TA取经
大家好，作为一个胖子，虽然自己很不愿意接受，但事实就是如此。...向TA取经
我是一个残疾人，从小就很要强，也很坚强。我常对自己说的一句话...向TA取经
减肥是我一生中最大的梦想，我从小就胖一直没做过瘦子。我以前尝...向TA取经
我最开始从98kg减到70kg就用了4个来月，因为我吃的非常少，又纯无...向TA取经
瑜伽是我最主要的减肥运动，除此之外我认为减肥心态也是很重要的...向TA取经
有的时候减肥不成功并不是因为吃太多或者运动太少，可能只是你没有找对适合自己的减肥方法！详情...
你们能明白一个人减肥的过程到底有多纠结，要死多少脑细胞吗？哈。。。你不懂？不懂就让胖球告诉你。详情...
不吃主食减肥只会让基础代谢越来越慢，让减肥变得越来越困难。那减肥期间该如何吃主食呢详情...
从140斤瘦到100斤，胖妹纸终于成功逆袭变女神！…… [详细]
把你减肥成功的秘诀告诉给更多还在减肥路上挣扎的朋…… [详细]
小腿变粗之后穿衣服都不好看，其实想要变成大美腿也…… [详细]
俄罗斯女孩身高158厘米的她，体重仅有20公斤…… [详细]
普拉提融合芭蕾舞、太极拳、形体舞、瑜伽的理念和个…… [详细]
…… [详细]
美国一女士因为体重暴涨到约600斤，她已有16年足不出…… [详细]