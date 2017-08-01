为什么运动员退役之后都会发胖

核心提示：大家都会发现一件事，很多喜欢的运动员退役之后都会发胖，而且胖的整个人走形了，这到底是怎么回事呢？

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为什么退役后都易发福长胖呢？

第一 职业运动员在没有退役之前，每天都会进行高强度的运动和训练，因此每天身体消耗极大。

第二 在其作为运动员期间，他们的作息饮食训练都十分有规律，一日三餐也是定时定点吃的。但退役后的生活就变得丰富多彩，导致身体代谢紊乱。

第三 当一个运动员退役了，体型身材的保持最重要的还是要看自己的毅力和决心。毕竟，不是每一位运动员都会发福的，比如说万人迷贝克汉姆，保持好身材，抽空还是可以接个广告什么拍拍的。

那对于我们普通人来说，在停止运动锻炼后也容易长胖或反弹吗？

和运动员一样，这更多的取决于你运动之前的体型以及你今后的饮食习惯。比如，一个在运动前体重为85公斤的人，通过训练将体重控制在70公斤左右，如果他一旦停止训练，代谢水平下降，再加上胃口一时半会下不去，吃的和以前一样多，体重就极易反弹至85公斤，甚至更多；若一个人在运动前体重为65公斤，通过训练将体重增至70公斤，那其在停止运动后，体重基本上是不会再增加的。同时可能出现食欲、饭量也会下降的状况。

如何在停止训练后保持身材呢？

1、一定要吃早餐

很多人为了减肥，为了节约时间，为了避开堵车高峰，都自动省略早餐。殊不知，这样不仅不能减肥，还会伤身哦！所以，早餐一定要吃好！如果实在来不及，可以来一瓶营养快线嘛，水果加牛奶，精神一上午！

2、坚持散步

一直以来，散步被视为最温和的运动，多项研究证明，每天坚持散步可以加强心肺功能，促进身体血液循环，降低中风和心脏病发作的风险；可以降低高血压或肥胖症的可能性；改善胆固醇指数；强壮肌肉，更有利于腿部和腹部的锻炼；减缓紧张和压力；还有利于缓解关节炎的疼痛，改善骨质健康，还能预防蛀牙。

3、学会喝水

每人每天需要补充2000毫升左右的水分。但这2000毫升水分，可以通过每天吃的各种食物补充，不一定都由喝水获得。一个原则是：一天不能少于500毫升，但也不要超过3000毫升。如果盲目补水，甚至会使人出现虚弱无力、心跳加快、痉挛、昏迷等“水中毒”症状。

4、爱上做运动

很多人都不爱运动，这是毋庸置疑的。因为运动过程中累不说，还会流汗，第二天又会肌肉酸痛，再加上工作忙没有时间，所以很多人生活都避开了“运动”这么一件事。这是不对的，缺少适量的运动，会是身体慢慢“生锈”。灵活度下降不说，少了一个大量排汗，排走身体毒素的机会。所以长久不运动的你应该考虑一下做一下简易的健身操或者有氧运动，有时间要出去走走，多跟大自然接触！这样自然会精神百倍。