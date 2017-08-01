必学美臀妙招 让你拥有完美翘臀

核心提示：拥有完美臀形是每个女性朋友梦寐以求的事情，但是想拥有并非易事，今日小编教大家几个妙招，打造完美翘臀。
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翘臀也是塑造美好形体的重要一步，就和挺拔的站姿一样，都能体现一个人的气质。
臀部要练翘，运动最有效。
夹屁股
站着的时候，腿打开与肩同宽，脚尖朝外开呈外八字，膝盖一定要打直，然后用力往里夹你的屁股。
每次能超过二十下最好。
坚持常常做这个动作，会让你的臀部逐渐出现微笑的曲线。
这是针对那些稍微有点赘肉，更重要的是塑形。
高抬腿
每天保持做100下高抬腿，既锻炼了身体又能达到很好的提臀的效果，而且这种运动是特别适合的运动哦，在家也能轻松完成。
常爬楼梯
保持完美臀线据调查山城的妹子屁股最翘，原因就是重庆的地势让人天天处于爬山的状态。下定决心，从现在开始每天上下班或者回家只要有楼梯就一定要用爬的，别再犯懒坐电梯了，完美的臀形就是这么一天天的塑造的。
三分钟简单燃脂操
要知道脂肪的堆积是因为你身体的基础代谢率低下，基础代谢率就是身体消耗能量的能力。
基础代谢率高的话，你吃进去的食物所携带的能量都会被充分消耗，不会有太多的能量残留体内转化为脂肪。
但是，基础代谢率低的话，脂质和糖分这类高能量物质不能得到充分消耗从而残留体内，逐渐堆积并转化为脂肪形式储存。
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