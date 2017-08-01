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手臂粗到底是什么造成的

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2017-08-2639健康网nanako
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核心提示：夏天悄悄的过去了，这个夏天你到底瘦了几斤呢？手臂瘦了吗？今天小编给大家说说瘦手臂的方法。

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　　蝴蝶臂，其实就是对手臂比较肥的人的手臂一种形象的叫法。在大臂的内侧，即是腋窝的底下，总是会有两片赘肉，手臂平举的时候会有从下到手肘之间的肥肉下垂，看上去是一个小扇形的，故我们都会形象地称之为“蝴蝶臂”。

　　

　　蝴蝶臂是如何形成的呢？

　　上肢淋巴循环差

　　如果上肢淋巴循环不通畅，水分滞留在上手臂，形成水肿。再加上血液循环不良，新陈代谢缓慢，手臂自然就容易长肥肉。

　　身体过度肥胖

　　身体肥胖的时候，各个部位都会渐渐堆积脂肪，虽说手臂部位相比其他身体部位的确难以堆积脂肪，但过于肥胖的话手臂自然也会慢慢跟着变粗。

　　身体新陈代谢差

　　身体新陈代谢差，基础热量消耗少，那么手臂也容易堆积脂肪，显得粗壮肥胖。

　　摄寒食过多积水型浮肿

　　寒食摄入过量容易导致体液循环恶化的饮食习惯，从而造成体内水份滞留而形成积水型浮肿。

　　不提重物又不爱运动

　　很多女孩子都有蝴蝶臂的困扰呢？很多时候是因为在平时的生活中，她们不喜欢提重物又不爱运动，让脂肪不断的聚积渐渐的就出现了恼人的拜拜肉。尤其是很多上班族女性上手臂几乎长年搭在办公桌上，运动的频率低，脂肪更容易大量堆积，形成“蝴蝶臂”。

　　

　　小动作巧减蝴蝶臂

　　手拉手

　　两手上下勾住放在胸前，尽量张开胸部，然后两手分别向相反方向用力拉动，如此坚持20秒，重复3次，接着交换左右手的上下位置，左右手分别完成一次算1组，如此重复5组。

　　内外画圈

　　先将椅子从对着办公桌的方向转过来一点，给前方留出一臂长的空间，注意向前伸直双手，双手画圆，向外画圆20次，然后再向内画圆20次，同时要注意画圆不用画得太大，使用的是手臂的力量，而不是手掌的。

　　交叉伸直胳膊

　　挺胸收腹，身体保持直立的状态，双脚打开与肩同宽，然后两只手臂做上下交叉的动作，记住做的时候手臂尽量的打直，不能弯曲哦，不然没有效果，同样，一次性做30下，共做30组，每天坚持15分钟，坚持一个月左右。

　　挺背弯手臂

　　半跪在垫子上，用双膝和双手支撑与地面，记住你的双手与肩同宽，慢慢弯曲你的手臂，做到自己的极限为止，背部一定要打直，不能弯腰驼背，身体是不能碰到地面的，然后再慢慢伸直手臂，共做30次，每天坚持15分钟，坚持一个月左右。

　　弯曲按摩淋巴

　　弯曲手肘，抬起右手，然后用左手按在右手手臂的肌肉上，一边呼气一边按，持续30秒即可，然后再换边重复动作，注意不要太用力。共做40次，每天坚持5分钟，持续2个月左右。

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