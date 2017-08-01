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什么是粗粮？常吃粗粮有哪些好处

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2017-08-2839健康网nanako
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核心提示：都知道粗粮对于身体好，那么到底粗粮具体指什么，常吃到底有哪些好处呢？

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　　“粗粮”，一般指没有经过加工的谷类，保留了谷粒较硬的外层，口感粗糙，所以被称为“粗粮”。

　　粗粮一般被分为这几类

　　

　　1）全谷物

　　??不适合精细研磨的谷物

　　指玉米、小米、高粱、燕麦、大麦、荞麦等稻、麦以外的谷类。因为各种原因，未进行精细研磨的谷物。如小米谷粒太小，燕麦和荞麦的谷粒太黏。

　　??未被加工的稻谷或小麦

　　没有经过加工的稻谷或小麦，即糙米和全麦。它们和杂粮一样，属于完整的谷粒：只经过去壳处理，保留了谷粒较硬的外层和胚，像杂粮一样富含膳食纤维、维生素和矿物质。

　　

　　2）杂豆类

　　指绿豆、赤豆、扁豆、芸豆、蚕豆、干豌豆等杂豆类（大豆除外）。他们虽不属于谷类，但营养特点与谷类十分接近，且通常未经研磨，甚至可带皮食用，所以可以归纳入粗粮的范畴。

　　

　　3）薯类

　　红薯、马铃薯、山药、芋头等因为具有杂粮的特点，也可被列入杂粮的范畴。其碳水化合物含量在25%左右，蛋白质脂肪含量均较低，但部分维生素与矿物质含量较高。可作为主食或蔬菜食用。

　　常吃粗粮的好处，粗粮营养丰富且热量较低，容易让人有饱腹感。适当吃些，可促进肠胃蠕动，能排除废物、减少毒素在大肠堆积，可预防结直肠癌。但老人和孩子由于胃肠功能较弱，粗粮吃多了容易引起腹胀，造成消化不良。所以粗粮“细做”，既改善了口感，又有助于消化，还不会损失太多营养。

　　

　　7类人群不宜常吃粗粮

　　1、胃肠功能差的人群

　　胃肠功能较弱的人群，吃太多食物纤维对胃肠是很大的负担。

　　2、缺钙、铁等元素的人群

　　因为粗粮里含有植酸和食物纤维，会结合形成沉淀，阻碍机体对矿物质的吸收。

　　3、患消化系统疾病的人群

　　如果患有肝硬化食道静脉曲张或是胃溃疡，进食大量粗粮易引起静脉破裂出血和溃疡出血。

　　4、免疫力低下的人群

　　如果长期每天摄入的纤维素超过50克，会使人的蛋白质补充受阻、脂肪利用率降低，造成骨骼、心脏、血液等脏器功能的损害，降低人体的免疫能力。

　　5、体力活动比较重的人群

　　粗粮营养价值低、供能少，对于从事重体力劳动的人而言营养提供不足。

　　6、生长发育期青少年

　　由于生长发育对营养素和能量的特殊需求以及对于激素水平的生理要求，粗粮不仅阻碍胆固醇吸收和其转化成激素，也妨碍营养素的吸收和利用。

　　7、老年人和小孩

　　因为老年人的消化功能减退，而孩子的消化功能尚未完善，消化大量的食物纤维对于胃肠是很大的负担。而且营养素的吸收和利用率比较低，不利于小孩的生长发育。

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