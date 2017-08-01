核心提示：大象腿，穿裤子不好看，那么如何对付大象腿呢？跟着小编往下看。

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腿部赘肉过多会让你的下半身显得累赘。要想要用友一双纤细美腿，就要把这些赘肉统统消灭掉。而瘦腿的方法有很多，但只有适合自己的才是最有效果的。今天为大家带来几种瘦腿，只要能够坚持，就一定会有效果。

跑楼梯

每个人每天都少不了要爬楼梯，对于上班族而言，应该尽量拒绝乘电梯，选择走楼梯，瘦腿效果相当好！在上楼梯的时候也应该要注意，踮着脚，让脚尖先着地，这样小腿要承受的力会加大，并且要用大腿的力度抬起你的脚，这样既能够瘦到大腿，连小腿也一起瘦，久了效果会非常明显。

粗盐按摩

粗盐按摩对腿部的减肥非常有效。粗盐中所含有的物质，能够通过摩擦进入我们的体内，减少皮下的水分堆积，有助于改善双腿水肿的现象，另外，粗盐除了帮助消除水肿，还可以帮助排毒，多按摩，腿上的脂肪粒变小的同时皮肤也会慢慢变好哦！

剪刀脚

剪刀脚其实已经风行多年，对于想瘦身的女性来讲，这个动作并不陌生，每天做这个简单的运动不但能够减去大腿内侧的赘肉，更能使肌肉更加紧实，除此之外，还能训练腹部以及臀部肌肉。

蹲马步

两腿半蹲，不要蹲过低，大腿感觉酸酸是比较合适的角度，太低重心不稳，太高大腿肌肉受力达不到马步的要求，瘦腿无效。每次一分钟。

空中脚踏车

躺着，把脚抬起，双脚做蹬自行车状，做20-100下就行。做完以后把两腿分开大约80度的样子，分80下，这个方法对大腿根部的肉很有效果。全程20-40分钟，空中脚踏车能够达到瘦臀部和大腿的效果。

维生素E

含维生素E的食物，可帮助加速血液循环、预防腿部肌肉松弛等，含丰富维生素E的食物有杏仁、花生、小麦胚芽等。

吃含钾食物

口味清淡，少吃盐。另外，钾有助于排出体内多余盐分，消除水肿，不妨多吃一些含钾丰富的食物，如番茄、香蕉、西芹等。