肚子上的皮下脂肪如何减

核心提示：很多人都知道，肚子上的肉是最难减的，也是最影响体型的部位，到底如何如何痛快的解决它们呢？跟着小编往下看。
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为什么肚子最容易长肉？
肚子变胖的主要是由于每天摄入的热量大于消耗，导致多余的热量成了脂肪。每次胡吃海塞后血糖会升高，刺激胰岛素分泌，胰岛素会将血糖转化为身体的脂肪。当然，就算摄入和以前一样，也有可能一直长胖。如果长期熬夜或生活习惯差会导致自身的基础代谢下降，基础代谢很大程度决定了每天热量消耗。其它原因，比如身体疾病或激素消炎等等一些原因，但这样的情况比较少。
其实很多脂肪都会堆积在皮下，一般就在肚子、大腿和臀部会比较常见的部位。长期脂肪的堆积，器官附近也会堆积一定的脂肪，里面和外面同时堆积会导致肚子看起来比其它部位明显特别大。
想瘦肚子，你该这么做
做力量训练
主要原因是为了提高身体的基础代谢，基础代谢高的人睡觉都能燃烧脂肪。在力量训练中，应多把精力放在腿部、背部、胸肌、和肩膀这些大肌肉群。并且多选择多关节动作，例如卧推、深蹲、硬拉、推举、引体向上。上面动作对于去健身房的人比较实用。如果不去健身房，在家也可以做一些简单的徒手深蹲、俯卧撑、引体向上等基础动作。腰腹每周只需要锻炼2-3次，并且可以安排在力量训练之后，每次锻炼选3个动作，每个动作3组即可。
仰卧起坐
正确的仰卧起坐方法：对于女性来说，想要达到最好的减肚子效果，一定要选择最适合自己的方法。首先应该放松自己躺在床尾或者是床沿位置，并且将自己的臀部悬空，然后将自己的膝盖的位置弯曲，最好能够令大腿在腹部的上方。在开始运动的时候，将双手放在身边，手掌朝下用力支撑，并且腹部也许要用力，然后慢慢的将双腿伸直，最好能够令脚尖朝下身体呈现一条直线，十秒之后慢慢的放松身体以及膝盖，然后重复这个动作。
运用腹式呼吸法
腹式呼吸的方法其实很简单；当我们吸气时，肚皮涨起、呼气时，肚皮缩紧。虽然刚开始可能不太习惯，但习惯了，有助于刺激肠胃蠕动、促进体内废物排出，另一方面也能使气流顺畅，增加肺活量。
均衡饮食
均衡的营养能更高效的减脂，建议早上可以搭配鸡蛋和牛奶，中午和晚上适当减少主食的摄入，增加蛋白质（如猪瘦肉、鱼肉、牛肉、鸡胸、鸡蛋等）的摄入。另外白天一定要多喝水，这样会让身体代谢处于较高水平，提高减脂速度。
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