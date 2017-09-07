瘦肚子 通过喝茶来减掉大肚子

核心提示：瘦肚子，现如今，很多人都长时间坐着，不管工作，学习，应酬。久而久之大肚子就显现出来了，我给大家说说怎么通过喝茶来减掉肚子上的肉？
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黑茶，俗称生命之茶，能够助消化，化解油。还能够减肥，想要喝黑茶达到减肥，减肚子的目的 。每天就要坚持喝，一天三杯左右合计1升左右。饭前喝，天天坚持下去，肚子就会没了
荷叶茶，顾名思义。此茶有通便的左右，适合于便秘。也能消肪减脂，作用于大肚子还是有效果的。每天坚持喝
乌龙茶，亦称青茶、半发酵茶，是中国几大茶类中，独具鲜明特色的茶叶品类。可以燃烧脂肪，也可以促进消化系统。从而使饭后脂肪不被吸收就被排除体外。
枸杞茶，能够促进脂肪代谢，压制食欲。但是此茶有很多的规矩，适合人群：体虚人可以多喝，性情过于急躁的人需要少喝。
决明子茶，豆科草本植物的成熟种子。能够清理肝脏，通便。但是这个茶需要少喝，是中药药理，药有三分毒。
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