日常做好三件事，胖脸不见了！瘦脸的最快方法

核心提示：身上瘦瘦的，脸上全是肉，给人的感觉就是胖胖的，如何才能瘦脸呢？
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有些人拥有令人心生羡慕的魔鬼身材，但看到脸就呵呵了，国字脸、大饼脸瞬间拉下整体的美感，总是觉得没那么协调，那么如何有效瘦成“V”字脸呢？
不同的“大脸”类型
先天性的
有人说大脸是放大的美丽，这种脸大和脂肪没有太大的关系，一般都是由脸部骨骼决定的，长大后骨骼发育定型不会轻易的瘦下来，因此很多人开始选择了削骨，想想就疼，但是现在的化妆技术这么发达，靠化妆和发型也可以来修饰的，并不一定要选择削骨，反正小编是不敢去。
脂肪型
这种简单来说就是胖，减肥是减全身的，但是一说到变胖，有的人是胖肚子、胖腿、胖腰部，这些都不要紧，但是有的人就是先胖脸！
肌肉型
有些人平时喜欢吃一些坚硬的食物，或者有嚼口香糖的习惯，这会导致嚼肌变硬且肥大，怎么判断自己是不是嚼肌肥大呢？你可以试着咬紧牙关，然后摸摸自己的晒帮子，如果你感觉它又大又硬，那么就是咬肌肥大了，记住是又大又硬，因为就算嚼肌不肥大，你咬紧牙关还是可以感受到。
日常瘦脸小习惯
每天至少喝800ml水
喝适量的水是帮助脸部消除浮肿的有效方法之一。假如你不喜欢每天喝下一杯又一杯淡而无味的清水，可以在水中加入少许柠檬片或柠檬汁。脸经常水肿的人，晚上8点以后不要再喝水。
脸型矫正DIY
腮帮子过大让很多人都引以为苦，现在市面上有很多类似运动时戴的发箍这样的瘦脸工具，洗脸后戴在下巴与头顶之间，从而让自己的脸与下颚紧绷起来，久而久之对脸型的变小和修正有一定的帮助。平时看电视啊，待在家里不出门的时候都可以尝试，但是睡觉的时候就不要这样做的，睡觉是美容黄金时间，自在舒服地睡着最重要。
不要喝酒
无论是啤酒、鸡尾酒、白酒，还是其他任何形式的酒精饮料，都可能让你面部浮肿和皮肤松弛。此外，酒精饮品的热量很高，仅一杯200ml左右的酒精饮料，热量即可达到100千卡。
瘦脸动作
敲打瘦脸
取一个按摩用的小木槌，或者瘦脸工具，在下巴处脸上多肉的地方轻轻敲打，敲打前先涂上护肤用的橄榄油来减少摩擦，坚持敲10分钟左右，然后清洗脸部，可以刺激面部肌肉，减少脸部脂肪。
吸管瘦脸
只要20张纸片，一支吸管就可以。用吸管把纸片吸起来停留8秒，然后把纸片从一边吸到另外一边放下，每天做20次。
鼓嘴巴
每天在有空的时候，像吹气球一样，将嘴巴鼓起来，坚持10秒，然后再将嘴巴瘜起，坚持10秒，再恢复原来状态，然后反复练习，此方法可有效锻炼面部肌肉，令面部肌肉更紧实。
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