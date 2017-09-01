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早餐前喝点它，三天就能让你瘦！信不信由你

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2017-09-1939健康网nanako
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核心提示：蜂蜜白醋减肥方法，蜂蜜和白醋在我们生活中都是比较有用的东西，蜂蜜是天然的营养品白醋具有很强的杀菌作用，那么大家知道蜂蜜白醋减肥法吗，蜂蜜白醋减肥方法有用吗，要怎么做才能可以达到减肥的效果呢，让我们一起了解一下

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蜂蜜中富含脂肪酸，能够帮助我们促进肠胃的蠕动，还含有丰富的维他命以及矿物质可以帮助我们调整肠胃的功能，能够帮我们排走体内的毒素，改善便秘；而葡萄糖和果糖成分不会对肠胃造成负担。蜂蜜减肥法有效吗？怎么做呢？

用到的食物

蜂蜜；白醋

有效的减肥美容方法，在日常饮食规律不变的情况下，以白醋和蜂蜜1：4或1：3的比例食用，可以适当兑水——

具体做法

1、在吃早饭之前的二十分钟空腹食用;

2、中餐和晚餐后立刻喝 早餐前20分钟空腹喝;中餐和晚餐后立刻喝

早饭以前可以在喝水时加入蜂蜜，午餐与晚餐时则吃少量的粥。一般人在吃蜂蜜两天后就感觉到身体轻松，心情愉快。

五天以后可以吃面条等容易消化的东西，然后慢慢恢复原来的饮食。

我们采用这样的一个减肥方法，大多数人可以在三天时间内减肥掉三斤，而且消除了便秘以及焦虑的症状。

蜂蜜具有诸多功能（蜂蜜断食减肥），热量又很低，不仅有利于增加肝脏解毒能力;

而且还有健胃、助消化等效果，它的热量还十分地低，所以用蜂蜜减肥，简单有效又安全，一个月体重能减轻8-10斤。

不过醋的味道确实很不好。喝了几天后就没习惯了这个味道。呵呵不过为了更漂亮好忍着了。

姐妹们如果你们也试果很多方法都没成功的话，我建议你不防试试这个方法吧，相信只要你坚持你一定会让你有惊喜的。愿姐妹们早日达到自己理想的体重。


减肥步骤

醋里含有很多种营养素，具有帮助消化、增进食欲、促进食物营养成分转化吸收等功能，有利于加快机体新陈代谢(大多数人发胖是因为新陈代谢率下降)，调节体内酸碱平衡；而且醋还有杀菌防病的功能。

蜂蜜是一种天然的营养品，具有很多功能，性和，润肺润肠，具有优良的杀菌效果与解毒效果。

食用不仅可以增加肝脏解毒能力，而且还可以健胃、帮助消化等效果，它的热量相当低，而且它让全身的新陈代谢功能得到很好的改善，使得那些在体内很难消耗而积累下来的多余脂肪作为能量而得到燃烧。

蜂蜜包含可以燃烧人体能量的优质糖分、维生素以及矿物质等，优质糖分进入血液中，变成能量，很快地消除疲劳，缓解饥饿感。

用蜂蜜减肥价廉物美，对因便秘而引起肥胖的人特别有效，所以用蜂蜜减肥，简单有效又安全，如能按时服用，长期坚持，还能使粗糙的皮肤变得细嫩润泽。不过有两点需要你注意的：

1、白醋的选择必要是要选择那种经高粱，黄豆、大米等加工而成的，一般商标上都有的。

选购的时候一定要多加留意。一定要避免那些含有化学品的。不可使用果醋，因为果醋只是保健醋，减肥效果是很差的。

2、蜂蜜与白醋的比例呢是可以根据个人的口味和需要来调整的，如果你注重美容呢可适当的增加蜂蜜的比例，白醋可以少放一些。


具体方法

将蜂蜜和白醋以1：4的比例食用。早餐前20分钟空腹喝，中餐和晚餐后立刻喝 。

对于身材变胖、身体不好的人，最适合用蜂蜜来代替正餐。方法很简单，只要用三十克的蜂蜜加入一升的水混合，也可以加两大汤匙的苹果醋来调味，连续喝两、三天，就会有令人意想不到的效果。

注意事项

值得注意的是在挑选白醋时要选择经大米，高粱，黄豆等加工而成的(注意看一下商标，一般都标明酸度)，尽量避免含有化学品的。

同时建议不使用果醋，因为果醋是保健醋，相对于减肥就逊色些。同时，蜂蜜和白醋的比例可以根据个人需要调整，如果更注重美容就可适当增加蜂蜜的比例。

蜂蜜减肥也有注意事项。由于水份有利于人体的新陈代谢，因此，我们应该经常喝水。

但应该控制含有咖啡因与鞣酸的饮料和酒类，以免对内脏产生刺激，香烟也应该禁止。最好不要洗澡，过于消耗体力，容易昏倒，可以短时间冲澡。

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