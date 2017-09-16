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练出性感马甲线 时刻打造小蛮腰

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2017-09-16太平洋时尚网
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核心提示：穿稍微紧身一点的衣服，微凸的小腹就成了美丽的天敌，想要露出漂亮的小蛮腰，光减腹部的赘肉是不够的，拥有马甲线才是腹部减肥的终极目标！

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减肥 软尺 瘦腰 腹部_17272460_xxl

　　今天，小编就教你几招腹部减肥运动，打造塑造性感的马甲线，让你如明星般引人注目！

　　下班后跑去健身室或者联系瑜伽的也大有人在，但在繁忙的日常生活中，难以坚持逐渐疏忽了。按照定下的计划，每天特地抽时间做运动，真不是一件容易的事情。因此，在家中也能做的减肚子运动变得备受关注。不需要专业的器械，也不需要特殊的场地，在家里你就能简单愉快地瘦腹部，就有望消除肚子上隆起的赘肉，变成小腰精。不过小编提醒大家，女性练马甲线需要持续2-3个月以上的练习，建议做一天休息一天，且体脂肪在15-18%为佳。

　　瘦腹操之腹式呼吸法

　　腹式呼吸法就是在吸气时，让肚皮鼓起，而在呼气时，则让肚皮缩紧。对于练瑜伽或者练发声的MM来说，这是最基础的训练。腹式呼吸法的好处是有助于刺激肠胃蠕动，可以促进体内废物的排出，从而顺畅气流。

　　而我们在平时走路或者站立时，只要用力缩小腹，配合腹式呼吸，就能让小腹肌肉变得紧实，实现你瘦小腹的目标哦。可能一开始的时候会不太习惯，所以一定要坚持哦。

　　瘦腹操之足尖沾地法

　　首先身体平躺。让大腿弯曲呈九十度直角，同时小腿与地面平行。而两手则自然地平放在身体两侧，掌心朝下。此时上身应该绷紧，而且后背要紧贴地板。

　　然后分两步放低左腿，只从臀部开始运动，脚趾冲下着地，而脚尖不能真正着地。接着呼气，同样分两步将腿还原到起始位置，再换右腿做同样的动作。如此双腿交替重复做此动作，每条腿做十二次。

　　瘦腹操之仰卧交替法

　　这个仰卧交替法主要锻炼的部位是侧腹肌。

　　首先将双手放在颈后，让双腿弯曲，接着单腿交替蹬出，注意蹬出的腿和地面要有一定的距离，不过不能太高，脚不要碰到地，然后是另一边。一侧的肘部和另一侧屈腿的膝关节要尽量靠近，同时要用侧腹肌来控制，每条腿至少蹬十五次，共三组。

　　瘦腹操之屈腿收腹法

　　而这个曲腿收腹法锻炼的则是下腹肌。

　　首先上身保持不动，双手则放在身体两边，让后屈腿收腹，当腿向下时腿伸直，脚不要着地，同时用腹部控制，每组做十五个，重复做三组，中间可以休息三十到四十秒钟。

　　接下来，小编再为你推荐一套6式收腹瑜伽，加快脂肪燃烧，让你快速瘦腰减肚子，做个性感小腰精哦！这套动作的功效：借着身体的旋转，加强腹斜肌的运动，减少腹部脂肪的堆积，属于随时随地可做的简单动作。紧实小腹，强化背部肌肉的力量，有效雕塑马甲线条，一次性解决多种身材问题。

　　step1、坐在地板上，背打直，双腿膝盖弯曲，脚掌平贴于地面，手轻轻抱住大腿后侧。(来源：新浪女性网)

　　step2、吸气， 脚尖踮起，腰背与脊椎维持直立延伸，重心略向后移动。

　　step3、吐气，将左边膝盖打直，脚尖往上延伸，感觉大腿后侧肌肉的绷紧，停留3～5个呼吸的时间。

　　step4、坐在地板上，背打直，双腿膝盖弯曲，脚掌平贴于地面，手轻轻抱住大腿后侧。(重复第一步动作)

　　step5、双脚打开与肩同宽，双手合十放在胸前，挺胸收腹，肩膀放轻松，吸气预备。

　　step6、下半身保持不动，吐气慢慢右转，感觉到腰腹部旋转的力量。

　　step7、上半身慢慢回正，吐气再往左转。Tips ：做动作时，要保持身体平衡，骨盆朝向正前方，膝盖不移动，转体时骨盆不要和膝盖一起旋转。避免腿伸直时身体向前倾，大腿后侧肌肉过度紧绷的人，可适当地弯曲膝盖。

　　收腹食谱介绍

　　决心减掉肚子的肉，那么就要有计划地饮食，注意热量和营养的摄取。

　　我们的身体里，引起氧化的物质和抑制氧化的物质必需维持均衡。不良的饮食习惯、过度的压力、过量运动会使人体的活性氧簇增多，引发各种成人病。因此，要注意选取能减少体内活性氧的菜单。

　　过量摄取胆固醇，也是肚子长肉的主要原因。经常食用油腻食物或快餐，还会提高心血管疾病的风险。因此，选择菜单时要注意减少胆固醇的含量。

　　多摄取营养丰富的蔬果和蛋白质，能使腹部结实，没有大腹便便的忧虑，大胆炫耀优美的腰部曲线。

　　地瓜牛奶

　　做法：地瓜去皮后用电锅蒸熟。蜂蜜打成浆即可。

　　每次要连地瓜渣一起吃，吃法：替代晚餐食用。才干吃进纤维质，一天1次，1次两杯，建议每周一到周五饮用。

　　常吃可以刺激肠胃蠕动，减围理由：地瓜的膳食纤维含量非常高。还含丰富的寡糠，可帮助益生菌生长，有益大肠的保健，其中所含的水溶性纤维，更可保持血管的弹性和畅通，对于预防动脉血管硬化很有帮助。

　　苹果杏桃汁

　　打成果汁即可。 做法：将苹果、杏桃去皮去籽。放入果汁机中加水。

　　要连果泥一起吃进去，吃法：早餐食用。才干吃到丰富的果胶。一天1次，1次两杯，建议每周一到周五饮用。

　　减围理由：苹果含有一种特珠的果胶成分。遇到水之后会膨胀，所以，会很有饱足感，加上苹果有丰富的纤维质，可以促进肠胃蠕动，对排便很有帮助。

　　早上要空腹喝果汁

　　想要快速赶走腰腹的赘肉，就要及时排出体内毒素。而最有效的办法就是早上醒来空腹喝一杯含有高酵素含量的果汁，由于它能能促进肠道蠕动，快速排出体内没及时排除的毒素与废物。让你的腹部变得平坦起来，想要拥有细腰瘦腹的MM，不妨养成清早空腹喝酵素果汁的习惯吧，它能有效帮你排毒减脂。久而久之，纤细性感的小蛮腰就是你的了。

　　饭后喝杯红豆酸奶

　　酸奶能促进肠胃蠕动，它与红豆粉的结合能有效的帮助你瘦出纤细蛮腰。只要在杯子中加进两匙红豆粉，倒进些许热水，再向杯中加进酸奶，搅拌均匀，即可饮用。

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