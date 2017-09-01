秋天吃什么水果能减肥？

核心提示：秋季减肥吃什么好？秋季减肥试试这6种水果。

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秋季减肥吃什么水果好？对于有减肥需求的人士来说，吃水果也是一种很好的减肥方法，那么在秋季吃什么水果能帮助减肥消脂呢？









秋季减肥吃什么水果好？

1、西红柿

吃新鲜的西红柿有助利尿，还能缓解腿部疲惫感，减少水肿的发生。西红柿生吃的效果更好，但是对于脾胃虚寒以及正在月经期间的女性最好不要生吃。

2、奇异果

奇异果不仅含有丰富的维生素C，纤维素的含量也十分丰富，有助促进脂肪的分解，避免题体内积聚过多的脂肪。

3、西瓜

西瓜是水果中的利尿专家，多吃西瓜有助排出体内多余水分，而且西瓜的糖分含量和热量也很低，多吃也不容易致肥胖。









4、苹果

苹果是很好的减肥水果，苹果含有多种维生素、果糖等，这些都是大脑必须的营养成分。苹果中的锌还能增强记忆力。但由于苹果中的酸味物质对牙齿有腐蚀作用，因此在吃完苹果后最好都要漱一下口。由于苹果含热量较低，不能作为主食来减肥，最好还是配合其他减肥食物一同食用，保证在减肥期间获得足够的能量。

5、香蕉

虽然香蕉的热量较高，但脂肪含量很低，而且含有丰富的钾，又能饱肚又不容易引起肥胖，对减少脂肪在下身积聚也有很好的帮助。

6、西柚

西柚的热量很低，多吃也不容易引起肥胖，同时西柚也含有丰富的钾，有助减少下半身的脂肪和水分积聚。