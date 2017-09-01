人鱼线就藏在你的脂肪下，坚持4个动作，腹部迅速变小

核心提示：练腹肌，是需要有很大的耐心的，坚持了才能看到效果，今天小编推荐给大家几个动作，让你轻松拥有人鱼线。

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腰间的脂肪是最难减掉的，因此除了饮食，大家还要注意训练质素、时间等因素。本文将会提供几招让你参考，好使你腹肌尽现！



人鱼线又名人鱼纹，正式学名为“腹内外斜肌”，指的是男性腹部两侧接近骨盆上方的组成V形的两条线条，因其形似于鱼下部略收缩的形态，故称之为人鱼线。达·芬奇在《绘画论》中首次提出“人鱼线”作为“美”与“性感”的指标。

人鱼线的锻炼方法：

1、四步收腹

仰躺于软垫上，两手弓起至于头部下方，运用腰腹的力量，交换上举双脚，抬起脚时，让身体与脚之间为耻90度角。

2、空中蹬车

仰卧于地面，两手放于头后。两膝向胸部弯曲，肩胛骨同时抬离地面；右腿与地面成45度角伸直，同时上半身向左边旋转，使右肘靠近左膝，两侧身体如此交替进行，每侧做12～16次。

3、抗力球侧腹训练

站姿，双手拿球举到头顶，上半身往一侧边弯曲，停住2-3秒，要拉到对侧肌肉有紧绷感觉。再回到预备动作，左右方向各做15至20下。

4、下身蜷缩

仰卧于地面，两手放于地面或头后。两膝向胸部弯曲，直至膝间的夹角呈90度为止。腹肌收缩，使臀部抬离地面，随即两腿垂直伸向空中。还原初始位置，重复练习12～16次。

四个瘦腹误区

误区1：仰卧起坐是锻炼腹部肌肉的最好方式

现实：肩酸背痛，肚腩依旧。





一直被我们奉为获得平坦紧实腹部看家“法宝”的仰卧起坐，却没能跻身于美国权威健身机构“最有效的健腹健身法”名单之列。原因很简单，仰卧起坐时我们的动作常常不到位，通常是背部和肩部使足了劲儿，而腹部却没有得到真正的锻炼。

最有效的腹部健身法：健骑机训练、船长椅训练、健身球训练。

误区2：每天都要进行腹部锻炼才能够得到紧实的腹肌

现实：时刻遭遇赘肉反攻。

因为在大运动量的训练完毕之后，肌肉组织的细胞形态虽然被改变了，但还没有完全成型，通常要在48小时之后才能完成肌肉“重建”的任务。

每天进行腹部的锻炼固然能够促进脂肪的燃烧，却没有给腹肌的形成留下时间，一旦锻炼松懈下来，赘肉会马上发起“反攻”，一切岂不前功尽弃！

误区3：高密度的锻炼一定能收到加倍的效果

现实：气喘吁吁，动作出位。





把一个动作重复做上100遍，就能够得到比做50遍好1倍的效果吗？健身不是单纯的量的累计，而应该重视质的变化。资深的健身教练认为，腹肌的训练关键是动作要到位，而且需要适当的停顿。

强化效果的办法：在锻炼中多一些变化，比如在腿部绑一个小沙袋，效果就会不同了。

误区4：健腹=收腰

现实：瘦了腰部，胖了腹部。

许多人都把健腹运动与减去腰部脂肪的运动混淆起来，以为一个动作既能瘦腰也能美腹，可往往是瘦了腰，胖了腹。

这是因为减掉堆积在腰部的脂肪比塑造腹部的肌肉要容易得多，只需要在饮食上配合，减少高热量食物的摄入，同时坚持相应的训练，就能够让“小蛮腰”重见天日。