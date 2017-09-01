4个动作助你练出人鱼线！男人都羡慕

核心提示：减肥的过程中，体脂率是很重要的，这个会影响我们的身材，那么到底多少好呢？

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我们在判断一个人肥胖的时候，首先是从身材上的评估，然后再将身材转换成体重。看到一个小胖子，就会问“你有200斤吧”。但其实这样的衡量是不准确的。

什么是体脂率呢？

体脂率就是你体内脂肪占身体其他成分的比例。我们要知道，同样重量的脂肪和肌肉，脂肪的体积要比肌肉大得多的多，所以，我们减肥的时候，是要减掉脂肪，降低自己的体脂率。

正常的男性3-4%左右的体脂是必须脂肪，女性10-12%的脂肪是必须脂肪。低于这个标准，就会影响健康。而男性的体脂高于25%，女性高于35%则属于肥胖，也会影响健康，而且更会影响身材。

体脂在20%左右，全身各部位脂肪就腰腹部较松弛，稍加锻炼可见人鱼线！

如何来降低体脂率呢？

大家现在的体脂率都比较高，在25%以上，想要减掉5%的体脂，你只要做到下面的4点就可以了。





1、戒掉含糖高的零食、饮料

糖，是我们生活中让脂肪堆积的元凶，减少糖的摄入，可以让你的减肥效率提高很多。

2、杜绝油腻高盐的饮食、快餐

三分靠练，七分靠吃，饮食我们也要有所控制，清淡饮食会让身体难以堆积脂肪。平时吃菜时，可以多吃蔬菜，多摄入像鸡胸肉、牛肉、鱼虾等蛋白质含量比较高的食物。





3、每周进行4次以上的有氧运动，每次40分钟

有氧运动的选择有很多，例如hiit运动，跑步，游泳，骑单车，爬山等，都可以，一周也不用太多，保持4次以上就可以了。如果你想加快减脂的效果，也可以加入一些力量训练，例如举哑铃，或者做俯卧撑等，都是可以的。

4、增加日常活动，减少坐，躺的时间

很多朋友上班就坐，下班就躺，这种生活是非常不健康的。上班可能没有时间，但是休息日，可以增加户外运动，或者与朋友聚会，逛街等，都是不错的运动方式。

其实增加日常的活动，也有很多方式，例如打电话的时候多走动，提前一站下公交车，多走几百米路，平时少点外卖，多出去吃饭等，都是可以增加你的日常代谢的。