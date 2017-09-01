跑步能减肥？是真的，但前提是……

核心提示：很多人利用跑步来进行减肥，效果是有的，但是什么时候减肥能达到最好的效果呢？

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跑步减肥的人很多，但是得到的效果却不一样，到底怎么回事呢？可能是时间选得不对。



跑步是一项优质的有氧运动，所以无论在什么时候，其实都能达到提高新陈代谢，加速燃烧脂肪，减肥瘦身等效果。但是如果选择在早晨空腹跑，这些效果就会更加明显。

太阳升起后跑步最好。清晨太阳未升或刚升，植物光合作用不足，氧浓度相对较低，且经过一夜的城市废气积累，空气质量相对较差，建议还是在太阳升起后再进行运动锻炼。另外，晨起人体阳气初升，此时的阳气还很娇嫩，中医认为“动则升阳”，运动越剧烈人体阳气提升就越厉害，反而不利于阳气的生息休养，故建议早上锻炼以和缓运动为主，如散步、慢跑、早操、太极拳等，不宜剧烈运动。





关于跑步 你要知道的事

跑步减肥建议长时间连续不间断

如果减肥者早上进行一段时间的跑步减肥，然后晚上再进行一段时间的跑步减肥，这种减肥方式的效果也比较差。因为，跑步减肥需要连续不间断长时间的有氧运动。所以，这种间断式的有氧运动减肥比连续不间断的减肥方式差。

因此在这里建议各位跑步减肥的朋友，早上8：40前进行长时间的跑步减肥，这样有利于减肥刷脂。

长时间跑步减肥后建议及时补充高蛋白食物，减少肌肉的流失。

其次，如果是为了减肥刷脂秀肌肉，建议在每次长时间的有氧运动后补充高蛋白食物，比如鸡蛋白、牛肉、鱼、虾等。因为人体在长时间有氧运动过程中，不仅消耗脂肪，同样也流失肌肉。如果在运动后能够及时补充蛋白质，这样就会减少肌肉的流失。





适合自己的才是跑步减肥的最佳时间

最后小编对于“跑步减肥的最佳时间”的观点是，适合自己的才是最好的。因为有的人喜欢早上跑步，有的人喜欢晚上跑步，有的人早上有时间跑步，有的人晚上有时间跑步等等。其次，跑步减肥也不是一天两天的事情，而是需要不断坚持才能达成的。所以，对于减肥，坚持才是硬道理。

跑步减肥在于跑不在于速度

真正燃烧脂肪的时间是在持续运动30分钟之后才开始，所以跑步运动需要坚持半小时以上。需要注意的是，不要误以为运动越剧烈，减肥的效果越好，仅仅关注每次运动所消耗的热量是错误的。一般慢跑控制在6-8km/hr就十分合适了，强度一旦加大加快，消耗的热量的确增多了，但是会对小腿以及膝盖造成过大的负担，肌肉会加速增长。