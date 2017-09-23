做什么运动瘦手臂 五个方法怒甩拜拜肉

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核心提示：做什么运动瘦手臂？夏天来了最烦手臂上的拜拜肉，还能不能好好露手臂了，只要5个方法就可以让你轻松甩掉拜拜肉。
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手臂上有拜拜肉真的好心烦，再也不能美美的穿衣服了，做什么运动瘦手臂？小编来支招，5个方法，帮助你紧致手臂。
运动瘦手臂1.手臂内外画圆
用手臂画圆的方法很简单，首先把双手向前伸直，然后转动双臂向外画圆20次，接着再向内画圆20次，注意画圆时圆圈形状不用画得太大，要用手臂的力量而不是用手掌使力。
运动瘦手臂 2.俯卧撑坐(类似俯卧撑的运动)
整个动作可以锻炼整个手臂的肌肉，加快促进血液循环，从而促进脂肪燃烧。
首先在地上趴下，两手撑着地面，双手与肩同宽，手指朝向身体的外侧，整个身体的状态就类似于做俯卧撑时的状态。
接下来两手手肘弯曲，同时将身体中心移向右边，整个身体向右倾斜。然后把身体的中心移回中间，再往左，重复以上动作。每次保持这样持续左右运动5分钟，很快就会发现手臂上的肉肉少了很多了哦。
运动瘦手臂3.胸前拉手法
胸前拉手这个方法简单易学，不需要太大的力气，又能有效收紧小臂赘肉。首先两手上下勾住放在胸前，尽量张开胸部。然后两手分别向相反方向用力拉，坚持20秒，重复3次。
最后交换左右手的上下位置，重复以上动作。左右手各做一次为一组，每天做5组即可。
运动瘦手臂4.低位盘旋
跪在毯子上，双手径直放在你的肩膀下面。伸开你的双腿，用你的脚后跟着地，这样你的身体就处于一个俯卧撑的位置，收紧你的腹部。
保持你的腹部收紧，把你的胳膊肘弯曲下来，放低你的身体，直到你的身体离地面只有几英尺。保持你的胳膊肘和你的手臂接近你的身体。保持这个动作10到30秒。如果你的背部有问题，可以试一下简单的版本。
运动瘦手臂5.椅子上蘸地运动
坐下，用你的双手的后部放在一个结实的椅子的边缘。把你的大腿从椅子上滑下来，用你的双手支撑你的体重。伸直你的右腿，左腿弯曲成90度。
把你的胳膊肘弯曲，慢慢的向地面方向放低你的大腿。保持你的胳膊肘弯曲，你的身体应该离开你的身体一段距离。把你的身体拉回来，直到你的手臂伸直，不要用你的脚来帮助你。每组做8到15次，左脚伸直，然后重新做一次。
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