核心提示：不运动、饮食不规律，导致肚子赘肉越积越多，怎么减肚子上的赘肉最快最有效呢？有决心减肥的朋友们赶紧看过来，小编分享6个最有效的腹部减肥方法，帮你快速消灭腹部赘肉，还你平坦小腹。

温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！

怎么减肚子上的赘肉最快最有效？肚子上的赘肉总是悄无声息地堆积着，等你发现的时候已经能轻松捏出一坨肉了。爱美的女性朋友当然不会容忍横生的赘肉，那么怎么减肚子才是最有效的呢？

方法一、饭前吃一个苹果

苹果含有一种特殊的果胶成分，果胶是一种可溶性的纤维质，遇到水之后会膨胀，所以，吃苹果加上喝水，会有饱腹感。在餐前食用能有效地减轻我们对正餐的食欲。

方法二、上下班快步走

加快走路的步伐，可以燃烧掉你身体的热量，进而帮助减掉肚子上的赘肉，女性朋友们如果没有时间运动，就在上班下班的路上可以加快走路的步伐，让身体消化足够的热量，也能够起到运动减肥的效果，每天加快走路，即使没有经常做运动，也可以瘦身瘦小肚子。

方法三、拒绝反式脂肪酸

我们经常会看到有些食品的营养成分表中会含有反式脂肪酸成份，这种反式脂肪酸会给身体带来多余的脂肪，会为身体添加些许赘肉。反式脂肪酸还会危害身体健康，增加机体患病机率，因此，拒绝反式脂肪酸的摄入，不仅有益身体健康，而且还能够抑制脂肪滋生，促进减肥。

方法四、保证充足睡眠

据研究调查，每天只睡6个小时的人比每天睡8个小时的人体重普遍偏重，且腹部脂肪也较多。因为睡眠不足会让你压力倍增，而腹部的脂肪也会随之增长。因此，想要瘦腹的前提必须是保证充足的睡眠。

方法五、睡前吃钙片代替牛奶

还有一种很奇妙的瘦腹的方法，那就是睡前吃钙片。因为钙片的最佳吸收时间是晚上，因此可以帮你消耗一定的脂肪。但一定要切记，千万不要喝牛奶。牛奶中含有一定的脂肪，喝了不易消化，反而会胖。

方法六、多喝水

相信大家都听过喝水减肥法。为什么喝水减肥呢？那是因为水是人体所必须的，多喝水能加快肠道的蠕动，加快体内毒素垃圾的排除。喝水具有非常好的刮油减脂功效，对于减肚子效果尤为明显。美眉们，清晨起床后空腹喝一杯水吧，这样就能很好地排除隔天存积在体内的废物了。长期下来小肚子就能消失不见了。

【送福利：快来看看你应该怎么减肥？】

想要健康瘦下来吗？想获得月减8斤的减肥方案？

关注“39减肥健身学院”微信公号（ID：paireliang 或 扫描上边侧的二维码），然后回复关键字“21天”，九姑娘马上送给你！