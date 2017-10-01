教你擀面棒按摩法瘦腰减小肚

核心提示：想瘦腰，跟着小编往下看~

温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！

针对腹部的按摩——滚出平坦小腹

step1 大腿根部位置滚动，放松肌肉

1、站立，双脚打开与肩同宽。

2、轻轻弯曲膝盖，顺手握擀面棒放在大腿根部位置。上下移动擀面棒，直到感觉大腿根部慢慢变得柔软为止，固定一个位置放松大腿根部肌肉。换边脚做同样动作。

step2 使用擀面棒按摩放松整个下腹部

1、站立，两脚打开与肩同宽。

2、从肚脐下方开始往大腿根部方向，使用擀面棒由上往下，用力滚动，稍微一点点移动擀面棒的位置，固定位置滚动，让整个下腹部都可以按摩到。

step3 像画圈一样在腹部慢慢滚动

把擀面棒放在一只大腿根部的位置，顺时针像画圈一样，使用擀面棒用力按摩整个腹部。这个时候腹部不要用力，放松即可。

step4 把腹部赘肉往上提升

把擀面棒放在下腹部，利用手腕的力量从下把赘肉往上提拉，用力按摩整个下腹部到发热为止。固定位置进行，这个时候腹部放松不需要出力。

针对侧腰的按摩——甩掉腰侧赘肉

step1 使用擀面棒在侧腰上下滚动

1、站立，两脚打开与肩同宽。

2、顺手握擀面棒，从一边的腰骨开始往肋骨方向，利用擀面棒上下固定方向来回滚动，想像能让腰侧的赘肉整个变软那样的按摩。另一侧的腰也做同样动作。

step2 利用擀面棒拉动腰部的赘肉

把擀面棒放在一边的腰部正中央位置，使用像是能把腰侧赘肉移动那样的力量往肚脐滚动。另一侧的腰部也是相同动作。

step3 用力慢慢把腰侧往上拉抬

把擀面棒放在一侧的腰骨下方，用力往肋骨方向沿着腰侧往上滚动。另一侧的腰部也是相同动作。

step4 再一次拉动腰部的赘肉

重复再做一次step2的动作。

美体3魔法 歼灭腰腹赘肉

【送福利：快来看看你应该怎么减肥？】

想要健康瘦下来吗？想获得月减8斤的减肥方案？

关注“39减肥健身学院”微信公号（ID：paireliang 或 扫描上边侧的二维码），然后回复关键字“21天”，九姑娘马上送给你！