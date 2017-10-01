教你擀面棒按摩法瘦腰减小肚

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step1 大腿根部位置滚动，放松肌肉
1、站立，双脚打开与肩同宽。
2、轻轻弯曲膝盖，顺手握擀面棒放在大腿根部位置。上下移动擀面棒，直到感觉大腿根部慢慢变得柔软为止，固定一个位置放松大腿根部肌肉。换边脚做同样动作。
step2 使用擀面棒按摩放松整个下腹部
1、站立，两脚打开与肩同宽。
2、从肚脐下方开始往大腿根部方向，使用擀面棒由上往下，用力滚动，稍微一点点移动擀面棒的位置，固定位置滚动，让整个下腹部都可以按摩到。
step3 像画圈一样在腹部慢慢滚动
把擀面棒放在一只大腿根部的位置，顺时针像画圈一样，使用擀面棒用力按摩整个腹部。这个时候腹部不要用力，放松即可。
step4 把腹部赘肉往上提升
把擀面棒放在下腹部，利用手腕的力量从下把赘肉往上提拉，用力按摩整个下腹部到发热为止。固定位置进行，这个时候腹部放松不需要出力。
针对侧腰的按摩——甩掉腰侧赘肉
step1 使用擀面棒在侧腰上下滚动
1、站立，两脚打开与肩同宽。
2、顺手握擀面棒，从一边的腰骨开始往肋骨方向，利用擀面棒上下固定方向来回滚动，想像能让腰侧的赘肉整个变软那样的按摩。另一侧的腰也做同样动作。
step2 利用擀面棒拉动腰部的赘肉
把擀面棒放在一边的腰部正中央位置，使用像是能把腰侧赘肉移动那样的力量往肚脐滚动。另一侧的腰部也是相同动作。
step3 用力慢慢把腰侧往上拉抬
把擀面棒放在一侧的腰骨下方，用力往肋骨方向沿着腰侧往上滚动。另一侧的腰部也是相同动作。
step4 再一次拉动腰部的赘肉
重复再做一次step2的动作。
美体3魔法 歼灭腰腹赘肉
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